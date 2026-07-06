Росія запускає дрони та планує масований удар. Хронологія війни — день 1594
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6 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі, понеділок, 6 липня. На фронті не припиняються бої — за минулу добу зафіксували більше 200 бойових зіткнень, більшість з яких випала на Покровський та Слов’янський напрямки. Також є інформація про підготовку Росії до нового масованого удару по Україні.
Як проходить 1594-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Монітори повідомляють, що ціллю наступної масованої атаки Росії проти України може бути не тільки Львів та західні області, а й Київ. Однак в найближчу ніч великого обстрілу не прогнозується. Однак в повітрі багато груп ворожих БпЛА.
Тим часом карта бойових дій DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:
Про те, що відбувається 5 липня, читайте у трансляції: Удари по Чернігову і Запоріжжю та підготовка нової масованої атаки. Хронологія війни — день 1593
З ситуацією в Україні 4 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Розмова Трампа та Зеленського та найбільший удар по Бєлгороду. Хронологія війни – день 1592
Про новини та події 3 липня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Запоріжжі та влучання по будинку у Сумах. Хронологія війни – день 1591