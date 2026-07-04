Жахливий удар по Сумах та влучання у Бєлгороді. Хронологія війни – день 1592

4 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 4 липня. Російські окупанти заявлять про успіхи на фронті, зокрема про нібито захоплення Костянтинівки. Проте Генштаб ЗСУ це не підтверджував. Також ворог не припиняє удари по мирних українських містах.

Як проходить 1592-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Бєлгороді після ракетного удару спалахнула електропідстанція "Луч".

Наслідки ракетного удару у Бєлгороді

Наслідки ракетного удару у Бєлгороді

Ще одна людина, важко поранена внаслідок російського авіаудару по Сумах, померла в лікарні — ОВА. Російський удар забрав життя трьох дорослих і дитини, написав Григоров. 20 людей уже госпіталізовані.

Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних.

Із ситуацією в Україні 3 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Запоріжжі та влучання у будинок в Сумах. Хронологія війни – день 1591

Про новини та події 2 липня "Телеграф" розповідав тут: Кількість загиблих у Києві продовжує зростати, а росіяни атакують Кривий Ріг. Хронологія війни – день 1590

Про те, що відбувається 1 липня, читайте у трансляції: Дрони атакують Київ, а росіяни підняли бомбардувальники. Хронологія війни – день 1589