У Сімферополі вибухи, а дрони летять атакувати Росію. Хронологія війни – день 1591

3 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 3 липня. Російські окупанти продовжують атакувати Україну. Також напруженою залишається ситуація на фронті. За минулу добу сталось 224 бойових зіткнення.

Як проходить 1591-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Сімферополі лунають вибухи. Попередньо відомо, що дрони полетіли атакувати Росію та окуповані території. У Москві вже призупинив роботу аеропорт.

Польські МіГ-29, які мала отримати Україна, підуть на утилізацію, — Wirtualna Polska з посиланням на уряд. Нагадаємо, що Варшава хотіла отримати за них українські безпілотні технології, але Україна відмовила.

Із ситуацією в Україні 2 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Кількість загиблих у Києві продовжує зростати, а росіяни атакують Кривий Ріг. Хронологія війни – день 1590

Про новини та події 1 липня "Телеграф" розповідав тут: Дрони атакують Київ, а росіяни підняли бомбардувальники. Хронологія війни – день 1589

Про те, що відбувається 30 червня, читайте у трансляції: Вибухи у Московській області та загроза обстрілу. Хронологія війни – день 1588