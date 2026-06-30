Україна хоче виготовляти ракети SCALP, а в окупованому Донецьку вибухи. Хронологія війни – день 1588

30 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі вівторок, 30 червня. Російській окупанти зменшують тиск на фронті. За минулу добу було зафіксовано 184 бойових зіткнення. Водночас найгарячішими залишаються Словʼянський та Покровський напрямки. Примітно, що на Гуляйпільському відтинку фронту сталась лише одна атака, хоча днями раніше їх було десятки.

Як проходить 1588-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Донецьку чутно вибухи. Попередньо відомо, що близько 400 дронів полетіли атакувати Росію та ТОТ.

Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP (Storm Shadow у британській версії), — міністр оборони Федоров.

Це — високоточна франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря — земля", призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, захищених потужною протиповітряною обороною.

Характеристики

Дальність польоту: Експортні варіанти, які постачаються в Україну, мають дальність від 250 до 290 км. Базові версії здатні вражати цілі на відстані понад 560 км.

Експортні варіанти, які постачаються в Україну, мають дальність від 250 до 290 км. Базові версії здатні вражати цілі на відстані понад 560 км. Бойова частина: Потужна тандемна бойова частина типу BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) вагою 450 кг . Вона спроможна пробивати важку броню та глибокі бетонні укріплення (бункери) перед детонацією основного заряду.

Потужна тандемна бойова частина типу BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) вагою . Вона спроможна пробивати важку броню та глибокі бетонні укріплення (бункери) перед детонацією основного заряду. Швидкість: Дозвукова (близько 1000 км/год або 0,8 Маха).

Дозвукова (близько 1000 км/год або 0,8 Маха). Висота польоту: Здійснюється на надмалих висотах з огинанням рельєфу місцевості, що робить її малопомітною для ворожих радарів.

Здійснюється на надмалих висотах з огинанням рельєфу місцевості, що робить її малопомітною для ворожих радарів. Система наведення: Комбінована — інерційна навігація, GPS та інфрачервоне самонаведення (тепловізійна камера) на кінцевій ділянці траєкторії для максимальної точності.

Особливості застосування

Принцип "вистрілив-забув": Після запуску з літака-носія ракета летить повністю автономно.

Після запуску з літака-носія ракета летить повністю автономно. Маршрут: Перед пуском у пам'ять ракети завантажується 3D-модель цілі та місцевості. У разі втрати цілі або загрози для цивільних передбачена функція самоліквідації.

Перед пуском у пам'ять ракети завантажується 3D-модель цілі та місцевості. У разі втрати цілі або загрози для цивільних передбачена функція самоліквідації. Носії: Для запусків ЗСУ адаптували під крилаті ракети свої бомбардувальники та винищувачі радянського зразка (наприклад, Су-24М), також розглядається можливість використання літаків західного типу.

Із ситуацією в Україні 29 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Дедлайн РФ на захоплення Донеччини та перебої зі світлом у Сумах. Хронологія війни – день 1587

Про новини та події 28 червня "Телеграф" розповідав тут: Дивні заяви Путіна про фронт, у Москві ввели обмеження на відпуск палива. Хронологія війни — день 1586

Про те, що відбувається 27 червня, читайте у трансляції: Вибух у Харкові та наслідки атаки дронів на Чернігів. Хронологія війни — день 1585