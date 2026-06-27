Наслідки атаки на Запоріжжя та вибухи у Криму. Хронологія війни - день 1585

27 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі субота, 27 червня. Російські війська не зменшують тиск на фронті, зосереджуючи найбільшу частку зусиль на Донеччині. Тим часом не припиняються атаки України на тимчасово окуповані території та Росію.

Як проходить 1585-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Феодосії, Крим, чутно вибухи. Попередньо, за даними моніторів, близько 200 БпЛА та декілька ракет "Нептун" полетіли атакувати РФ і ТОТ Криму.

У Запоріжжі внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоповерхівку, є поранений, — ОВА.

Про новини та події 26 червня "Телеграф" розповідав тут: Атака на АЗС у Запоріжжі та вибухи у Сумах. Хронологія війни — день 1584

Про те, що відбувалося 25 червня, читайте у трансляції: Вибух у Сумах та допомога від Швеції. Хронологія війни — день 1583

Ситуацією в Україні 24 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Операція в Криму йде по плану, а Україна може примусити Росію до миру. Хронологія війни — день 1582