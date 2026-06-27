Последствия атаки в Запорожье и взрывы в Крыму. Хронология войны – день 1585

27 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре суббота, 27 июня. Российские войска не уменьшают давление на фронте, сосредотачивая наибольшую долю усилий в Донецкой области. Тем временем не прекращаются атаки Украины на временно оккупированные территории и Россию.

Как проходит 1585-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Феодосии, Крым, слышны взрывы. Предварительно, по данным мониторов, около 200 БПЛА и несколько ракет "Нептун" улетели атаковать РФ и ТОТ Крыма.

В Запорожье в результате атаки РФ повреждена многоэтажка, есть раненный, — ОВА.

О новостях и событиях 26 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Атака на АЗС в Запорожье и взрывы в Сумах. Хронология войны — день 1584

О происходящем 25 июня читайте в трансляции: Взрыв в Сумах и помощь от Швеции. Хронология войны — день 1583

Ситуацией в Украине 24 июня можно ознакомиться в этом материале: Операция в Крыму идет по плану, а Украина может принудить Россию к миру. Хронология войны — день 1582