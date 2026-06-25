Топливный кризис бьет по карману россиян, а дроны и ракеты летят атаковать РФ. Хронология войны — день 1583

25 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре четверг, 25 июня. Российское давление на фронте за минувшие сутки существенно уменьшилось, ведь было зафиксировано всего 148 боев. Самыми горячими остаются Покровское, Славянское и Константиновское направления.

Как проходит 1583-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Более 10 ракет (на карте обозначены зеленым) и 300 дронов (на карте обозначены красным) летят атаковать Россию и временно оккупированные территории.

Направление движения дронов и ракет, которые летят атаковать Россию и временно оккупированные территории.

Бывший президент Польши Александр Квасневский убежден, что положение в российско-украинской войне в ближайшие месяцы приблизится к реальному перемирию.

Цены на бензин в России показали рекордный скачок через 20 лет после ударов по НПЗ, — Bloomberg. За неделю с 16 по 22 июня бензин в России подорожал сразу на 3% и достиг 71,2 рубля за литр. Bloomberg отмечает, что это самый недельный рост как минимум за последние два десятилетия.

Причиной послужили украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за повреждений НПЗ страной начались перебои с топливом, панические закупки и дефицит на отдельных заправках.

Рост цен на бензин в России

Рост цен на бензин в России

Зеленский работает достаточно хорошо и удерживает свои позиции, у него дела сейчас обстоят неплохо, — Трамп.

О новостях и событиях 24 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Операция в Крыму идет по плану, а Украина может заставить Россию к миру. Хронология войны — день 1582

О происходящем 23 июня читайте в трансляции: Взрыв в Харькове и сбой в системе наблюдения за ракетами. Хронология войны — день 1581

Ситуацией в Украине 22 июня можно ознакомиться в этом материале: Россияне сбегают из косы в Крыму и ударили КАБами по Сумам. Хронология войны — день 1580