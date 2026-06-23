Россияне снизили давление на фронте и принимают новые удары дронов. Хронология войны — день 1581

23 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре вторник, 23 июня. Российское давление на фронте ощутимо уменьшилось по сравнению с предыдущими днями. В частности, за минувшие сутки произошло 158 боевых столкновений, больше всего припало на Покровское, Славянское и Гуляйпольское направления. Тем временем не прекращаются воздушные атаки на Россию и временно оккупированные территории.

Как проходит 1581-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Около 250 БПЛА полетели атаковать РФ и оккупированные россиянами территории, — мониторы. В Крыму по Крымскому мосту уже перекрыли движение авто. Тем временем, после взрывов в Мариуполе начались перебои со светом.

Направление движения дронов, которые летят атаковать Россию и оккупированные территории на карте

Российские "шахеды" фиксируются в направлении Днепра и Запорожья.

О новостях и событиях 22 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне сбегают с косы в Крыму и ударили КАБами по Сумам. Хронология войны — день 1580

О том, что происходило 21 июня, читайте в трансляции: Графики отключений в Крыму и подрыв гражданских в Харьковской области. Хронология войны — день 1579

Ситуацией в Украине 20 июня можно ознакомиться в следующем материале: Последствия атаки на почтовый терминал под Харьковом. Хронология войны — день 1578