Взрывы в Сумах и многочисленные дроны над Украиной. Хронология войны — день 1579

21 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре воскресенье, 21 июня. Российские оккупанты постепенно увеличивают давление на фронте. Тем временем не прекращаются воздушные атаки врага, ведь новые сутки начинаются с воздушной тревоги и пусков воздушных целей. Но оккупанты получают ответные удары — в том числе около 300 дронов летят в направлении ТОТ и России.

Как проходит 1579-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Сумах был слышен взрыв. Над городами Украины фиксируются дроны.

В Полтаве в результате обстрела РФ травмированы 11 человек, среди которых пятеро детей. Также у части потребителей аварийное отключение электроснабжения.

О происходящем 20 июня читайте в трансляции: Последствия атаки на почтовый терминал под Харьковом. Хронология войны — день 1578

Ситуацией в Украине 19 июня можно ознакомиться в этом материале: Новые заявления Трампа об Украине и лишение Зеленского польского ордена. Хронология войны — день 1577

О новостях и событиях 18 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне пытались прорваться возле Малой Токмачки. Хронология войны — день 1576