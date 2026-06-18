Дроны и ракеты летят на Россию, а Трамп готов помогать Украине. Хронология войны — день 1576

18 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре среда, 18 июня. Россияне за прошедшие сутки совершили 207 атак по всей линии фронта, в то же время самыми горячими остаются Покровское и Гуляйпольское направления. Также наблюдается увеличение боев на Лиманском и Константиновском отрезках фронта. Тем временем на саммите "Большой семерки" все больше обсуждают усиление давления на Россию насчет завершения войны в Украине. США и западные партнеры могут стать еще более радикальными по отношению к стране-агрессоре.

Как проходит 1576-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Только что говорили с президентом США и президентом Франции, — Зеленский сообщил о готовности Трампа помогать приближению мира.

Скриншот поста Зеленского с Х

В оккупированном Донецке слышны взрывы. Более 300 ударных и реактивных дронов улетают на Москву — также под ударом крылатых ракет и БПЛА этой ночью будет оккупирован Крым.

Направление движения дронов и ракет в России и оккупированные территории — карта

О том, что происходило 17 июня, читайте в трансляции:Зеленский встретится с Рютте, а в Запорожье остановки защитят от дронов. Хронология войны — день 1575

Ситуацией в Украине 16 июня можно ознакомиться в этом материале: Окно возможностей для Украины и авиакатастрофа с военным самолетом. Хронология войны — день 1574

О новостях и событиях 15 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Лукашенко извинился перед Зеленским, а россияне атаковали зоопарк в Харькове. Хронология войны — день 1573