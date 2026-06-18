Дрони та ракети летять на Росію, а Трамп готовий допомогати Україні. Хронологія війни - день 1576

18 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 18 червня. Росіяни протягом минулої доби здійснили 207 атак по всій лінії фронту, водночас найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Також спостерігається збільшення боїв на Лиманському та Костянтинівському відтинках фронту. Тим часом на саміті "Великої сімки" все більше обговорюють посилення тиску на Росію щодо завершення війни в Україні. США та західні партнери можуть стати ще більш радикальними щодо країни-агресорки.

Як проходить 1576-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Щойно говорили з президентом США та президентом Франції, — Зеленський повідомив про готовність Трампа допомагати наближенню миру.

Скриншот поста Зеленського з Х

В окупованому Донецьку чутно вибухи. Більше 300 ударних та реактивних дронів летять на Москву — також під ударом крилатих ракет і БПЛА цієї ночі буде окупований Крим.

Напрямок руху дронів та ракет на Росії та окуповані території - карта

Про те, що відбувалося 17 червня, читайте у трансляції: Зеленський зустрінеться з Рютте, а у Запоріжжі зупинки захистять від дронів. Хронологія війни — день 1575

Ситуацією в Україні 16 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вікно можливостей для України та авіакатастрофа з військовим літаком. Хронологія війни — день 1574

Про новини та події 15 червня "Телеграф" розповідав тут: Лукашенко вибачився перед Зеленським, а росіяни атакували зоопарк у Харкові. Хронологія війни — день 1573