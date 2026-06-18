Росія кошмарила Україну дронами та балістикою. Де проблеми з водою та світлом (фото, відео)
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В деяких регіонах є постраждалі
В ніч на 18 червня Росія завдала ударів по кількох великих містах України. Вибухи чули у Києві, Чернігові, Полтаві, Сумах, Запоріжжі тощо.
Запоріжжя
Як повідомляв голова Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) Іван Федоров, вночі фіксувалась загроза застосування балістики. У Запоріжжі пролунало кілька вибухів.
Окрім того, місто та область атакували дронами. У мережі вже показали відео диму після збиття одного з БПЛА. Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу не надходила.
Полтава
У Полтаві вночі фіксували загрозу балістики та "шахедів". У місті та області пролунало кілька вибухів. Подекуди здіймається стовп диму. Місцеві повідомляють про перебої з водопостачанням та світлом.
"У громаді зафіксовані локальні перебої з електропостачанням", – повідомила міська рада.ㅤ
Монітори пишуть, що за попередньою інформацією по Полтаві було застосовано 2-4 балістичні ракети "Іскандер-М" з касетною БЧ, пуски відбувались з Воронєжу.
Суми
У Сумах вночі лунали вибухи через атаку БПЛА. Відомо, що є один загиблий.
"Тіло загиблого виявили на території домогосподарства у приватному секторі на околиці міста. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку", — повідомили в ОВА.
У мережі вже показали наслідки атаки та задимлення після вибуху. Один з ударів був скерований на АЗС у Сумах. Як повідомили в поліції, за добу у Сумському регіоні три людини загинуло, 12 травмовано.
Інші регіони
В Києві та області фіксували атаку дронів. Місцеві чули чимало вибухів. Монітори повідомляли, що, попередньо, по столиці ворог застосував 2–4 балістичні ракети "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною. Пуски здійснювалися з території Брянської області.
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У Чернігові та Одесі вночі пролунала низка вибухів. Міста атакували дрони. Наслідки удару уточнюються.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 15 червня Росія атакувала Україну. Було зафіксовано влучання в Києво-Печерську Лавру, кіностудію Довженка тощо. Вибухи лунали в кількох областях, але найбільше — у Києві.