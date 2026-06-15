Росіяни масовано атакували Київ. Є загиблі, пошкоджено Києво-Печерську Лавру (репортаж Яна Доброносова)

Пошкодження внаслідок обстрілу є майже в кожному столичному районі

В ніч на понеділок, 15 червня росіяни масовано атакували Київ, є загиблі та багато постраждалих. Атаковано Києво-Печерську лавру (Успенський собор), Національну кіностудію імені Олександра Довженка, житлові будинки.

Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, станом на 5:40 у Києві відомо чотирьох загиблих. Ще 23 людини зазнали поранень, серед них — дитина.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки масованого удару по Києву. Він зробив фото та відео Лаври, що палала після ворожого удару.

Палав дах Успенського собору. Фото: Ян Доброносов

Рятувальники швидко взялися до гасіння. Фото: Ян Доброносов

Дим над Лаврою. Фото: Ян Доброносов

Святиню охопив вогонь. Фото: Ян Доброносов

Хрести на тлі вогню та диму. Фото: Ян Доброносов

Собор пошкоджено. Фото: Ян Доброносов

Наслідки удару по Лаврі. Фото: Ян Доброносов

Пошкодження є майже в кожному районі Києва

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що внаслідок масованої атаки ворога на Київ зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

Оболонський район: пошкоджені кілька житлових будинків та складські приміщення. На місцях влучань уламків виникли пожежі, також горіли близько 30 автомобілів.

пошкоджені кілька житлових будинків та складські приміщення. На місцях влучань уламків виникли пожежі, також горіли близько 30 автомобілів. Подільський район: пожежі внаслідок падіння уламків виникли у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі.

пожежі внаслідок падіння уламків виникли у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі. Солом'янський район : пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти.

: пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти. Печерський район: пошкоджені житлові будинки та нежитлові об'єкти. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору. Ткаченко заявив, росіяни свідомо атакували Києво-Печерську Лавру . Внаслідок прямого влучання сталося займання та зафіксовано суттєві пошкодження.

пошкоджені житлові будинки та нежитлові об'єкти. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору. Ткаченко заявив, . Внаслідок прямого влучання сталося займання та зафіксовано суттєві пошкодження. Дніпровський район: внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки.

внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки. Деснянський район: загоряння на території дитячого садка.

загоряння на території дитячого садка. Голосіївський район: виникли пожежі на складських об'єктах. Також пошкоджені житловий будинок і об'єкт інфраструктури.

виникли пожежі на складських об'єктах. Також пошкоджені житловий будинок і об'єкт інфраструктури. Дарницький район: уламки впали на відкритих територіях.

уламки впали на відкритих територіях. Шевченківський район: пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла", — додав Кличко.

Одна з постраждалих локацій. Фото: ДСНС

Пожежа на даху внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Пошкоджений житловий будинок. Фото: ДСНС

Чим Росія вдарила по Києву

За даними Повітряних сил, росіяни ще з вечора запустили на столицю безпілотники. Після першої години ночі ворог активно бив по столиці балістикою. Атака тривала близько двох годин, з невеликими паузами. Моніторингові канали припускали, що частина з цих ракет — були "Циркони" з окупованого Криму.