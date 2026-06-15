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Росіяни масовано атакували Київ. Є загиблі, пошкоджено Києво-Печерську Лавру (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Олена Руденко ,
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Ворог свідомо вдарив по святині Новина оновлена 15 червня 2026, 06:54
Ворог свідомо вдарив по святині. Фото Ян Доброносов / колаж "Телеграф"

Пошкодження внаслідок обстрілу є майже в кожному столичному районі

В ніч на понеділок, 15 червня росіяни масовано атакували Київ, є загиблі та багато постраждалих. Атаковано Києво-Печерську лавру (Успенський собор), Національну кіностудію імені Олександра Довженка, житлові будинки.

Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, станом на 5:40 у Києві відомо чотирьох загиблих. Ще 23 людини зазнали поранень, серед них — дитина.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки масованого удару по Києву. Він зробив фото та відео Лаври, що палала після ворожого удару.

Росія атакувала Києво-Печерську лавру 15.06.2026
Палав дах Успенського собору. Фото: Ян Доброносов
Києво-Печерська лавра, наслідки удару Росії 15.06.2026
Рятувальники швидко взялися до гасіння. Фото: Ян Доброносов
Росія атакувала Києво-Печерську лавру 15.06.2026
Дим над Лаврою. Фото: Ян Доброносов
Києво-Печерська лавра, наслідки удару Росії 15.06.2026
Святиню охопив вогонь. Фото: Ян Доброносов
Росія атакувала Києво-Печерську лавру 15.06.2026
Хрести на тлі вогню та диму. Фото: Ян Доброносов
Києво-Печерська лавра, наслідки удару Росії 15.06.2026
Собор пошкоджено. Фото: Ян Доброносов
Росія атакувала Києво-Печерську лавру 15.06.2026
Наслідки удару по Лаврі. Фото: Ян Доброносов

Пошкодження є майже в кожному районі Києва

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що внаслідок масованої атаки ворога на Київ зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

  • Оболонський район: пошкоджені кілька житлових будинків та складські приміщення. На місцях влучань уламків виникли пожежі, також горіли близько 30 автомобілів.
  • Подільський район: пожежі внаслідок падіння уламків виникли у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі.
  • Солом'янський район: пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти.
  • Печерський район: пошкоджені житлові будинки та нежитлові об'єкти. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору. Ткаченко заявив, росіяни свідомо атакували Києво-Печерську Лавру. Внаслідок прямого влучання сталося займання та зафіксовано суттєві пошкодження.
  • Дніпровський район: внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки.
  • Деснянський район: загоряння на території дитячого садка.
  • Голосіївський район: виникли пожежі на складських об'єктах. Також пошкоджені житловий будинок і об'єкт інфраструктури.
  • Дарницький район: уламки впали на відкритих територіях.
  • Шевченківський район: пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла", — додав Кличко.

Наслідки удару РФ по Києву 15 червня 2026 року
Одна з постраждалих локацій. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по Києву 15 червня 2026 року
Пожежа на даху внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по Києву 15 червня 2026 року
Пошкоджений житловий будинок. Фото: ДСНС

Чим Росія вдарила по Києву

За даними Повітряних сил, росіяни ще з вечора запустили на столицю безпілотники. Після першої години ночі ворог активно бив по столиці балістикою. Атака тривала близько двох годин, з невеликими паузами. Моніторингові канали припускали, що частина з цих ракет — були "Циркони" з окупованого Криму.

Теги:
#Київ #Києво-Печерська лавра #Загиблі #Атака #Ян Доброносов