Росіяни масовано атакували Київ. Є загиблі, пошкоджено Києво-Печерську Лавру (репортаж Яна Доброносова)
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Пошкодження внаслідок обстрілу є майже в кожному столичному районі
В ніч на понеділок, 15 червня росіяни масовано атакували Київ, є загиблі та багато постраждалих. Атаковано Києво-Печерську лавру (Успенський собор), Національну кіностудію імені Олександра Довженка, житлові будинки.
Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, станом на 5:40 у Києві відомо чотирьох загиблих. Ще 23 людини зазнали поранень, серед них — дитина.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки масованого удару по Києву. Він зробив фото та відео Лаври, що палала після ворожого удару.
Пошкодження є майже в кожному районі Києва
Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що внаслідок масованої атаки ворога на Київ зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.
- Оболонський район: пошкоджені кілька житлових будинків та складські приміщення. На місцях влучань уламків виникли пожежі, також горіли близько 30 автомобілів.
- Подільський район: пожежі внаслідок падіння уламків виникли у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі.
- Солом'янський район: пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти.
- Печерський район: пошкоджені житлові будинки та нежитлові об'єкти. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору. Ткаченко заявив, росіяни свідомо атакували Києво-Печерську Лавру. Внаслідок прямого влучання сталося займання та зафіксовано суттєві пошкодження.
- Дніпровський район: внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки.
- Деснянський район: загоряння на території дитячого садка.
- Голосіївський район: виникли пожежі на складських об'єктах. Також пошкоджені житловий будинок і об'єкт інфраструктури.
- Дарницький район: уламки впали на відкритих територіях.
- Шевченківський район: пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.
"Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла", — додав Кличко.
Чим Росія вдарила по Києву
За даними Повітряних сил, росіяни ще з вечора запустили на столицю безпілотники. Після першої години ночі ворог активно бив по столиці балістикою. Атака тривала близько двох годин, з невеликими паузами. Моніторингові канали припускали, що частина з цих ракет — були "Циркони" з окупованого Криму.