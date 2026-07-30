До будинку загиблих з родини Воронових вже приносять м'які іграшки та квіти: свіжі кадри з місця трагедії (відео)

Водночас пошуки під завалами тривають

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В мережі зʼявилося нове відео з наслідками російського ракетного удару по Радушному, де загинула багатодітна родина Воронових. Поки рятувальники із собаками продовжують розбирати завали, односельці вже несуть квіти та м'які іграшки на місце трагедії.

Моторошні кадри опублікувала Дніпропетровська ОВА.

"Такий вигляд тепер має житловий квартал у селищі Радушне на Криворіжжі. Туди вночі поцілила російська ракета. Знищений будинок, в якому проживала багатодітна родина. Щонайменше 6 людей загинули, серед них троє дітей", – написав очільник ОВА Олександр Ганжа.

Люди не можуть стримати сліз. Фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі трагедії

Раніше посадовець розповів, що серед загиблих троє дітей — дівчинка 6 років, хлопці 11 та 17 років. Відомо, що зруйновані повністю два приватних будинки.

Регіональне ЗМІ "Свої" повідомило, що з-під завалів дістали вже шість тіл, загалом в приміщенні були батьки, семеро дітей та онук.

Все, що залишилось від будинку в Радушному/ Дніпропетровська ОВА

Перший міський повідомляв, що загиблих багатодітних батьків звали Артем та Олена. Артему було 47 років, Олені 41 рік. Вони буди в будинку з дітьми та півторарічним онуком. За попередніми даними журналістів, серед загиблих — Марк (за місяць мало бути 18 років), Домініка (16 років), Віоріка (14 років), Захарій (13 років), Азарій Ілай (11 років), Федеріка (9 років), Емілія (7 років), Артем (1,5 роки). Наразі пошуково-рятувальна операція триває, надія знайти когось живого під руїнами досі є.

Будинки після прильоту зайнялись, пожежу вже загасили рятувальники/ДСНС Дніпропетровщини

Ще один син родини Матвій про загибель рідних дізнався із місцевої телеграм-групи. Трьох старших дітей Воронових не було вдома — дочка та син наразі за кордоном, а ще один син — у війську. Саме його син, онук подружжя Артем, був на момент удару в гостях. Також у родині є бабуся, проте не повідомляється, чи мешкала вона з родиною.

Нагадаємо, число жертв масованого нічного обстрілу 30 липня в Україні зростає, бо під завалами залишаються люди.