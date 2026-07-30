Число жертв в Україні зростає. Все про наслідки нового масованого обстрілу (оновлено)

Ворог завдав ударів балістикою, крилатими ракетами та дронами

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Росія зранку 30 липня масовано атакувала Україну. Вибухи чули в Києві, у Львові, передмісті Кривого Рогу, на Полтавщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Черкащині, Вінниччині та у Харкові. Відомо приблизно про вісім загиблих. Кількість може зрости — під завалами залишаються люди.

Кривий Ріг

Удар припав на селище Радушне у передмісті Кривого Рогу. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок влучання балістичної ракети у приватний будинок, загинули шестеро людей. За останніми даними серед них — троє дітей. Це було помешкання багатодітної родини. Поранені ще восьмеро осіб, серед яких два хлопчики 6 та 15 років, що живуть в сусідньому будинку. Наразі ще триває рятувальна операція, кількість жертв може збільшитись.

Водночас рятувальники повідомляють, що загиблих п'ятеро. Ще вісім осіб дістали поранення. Удар повністю знищив два приватні будинки, ще п'ять зазнали пошкоджень. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами можуть залишатися ще п'ятеро людей.

Знищений будинок в селищі Радушне/ ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок обстрілу Росії загинула частина багатодітної родини/ ДСНС Дніпропетровщини

Львів

Під час ракетної атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Почалась пожежа. Відомо про щонайменше 30 постраждалих. Серед них — кілька мешканців зруйнованих будинків, яких вдалося відкопати з-під руїн.

На місці рятувальники та львів'яни розбирають завали — під руїнами однієї з багатоповерхівок можуть бути люди. Загалом у Львові пошкоджені понад 20 житлових будинків, школа, дитсадки.

Палає будинок після російського обстрілу Львова/ Львівська міська рада

Київ

Відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Внаслідок атаки Росії загорілись кілька нежитлових споруд, в тому числі і ринок "Почайна.

Пожежа на ринку "Почайна"/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Київська область

На Київщині, за даними ДСНС, постраждали п'ятеро людей, серед них одна дитина. В селі Скибин Броварського району частково зруйнований один будинок, ще два постраждали. Трьох поранених деблокували з-під завалі.

Наслідки атаки в Броварському районі/ ДСНС України

Полтавська область

Унаслідок російської атаки на Полтавщину зафіксовано влучання безпілотника по складських приміщеннях приватного підприємства в Полтавському районі. Внаслідок удару загинула одна людина. Також під атакою опинився термінал "Нової пошти", де сталася пожежа. Вогонь оперативно ліквідували. У Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину, інформації про травмованих не надходило.

Ліквідація пожежі в Полтавській області/ ДСНС України

Про вибухи писали місцеві телеграм-канали Вінниччини, Черкащини, Рівненщіни у Івано-Франківську працювало ППО, повідомляв мер міста. В Харкові повідомляли про влучання дрона у промзону Новобаварського району.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія накопичувала ракети для такої масштабної атаки. Водночас лунали погрози ракетного обстрілу і з боку Ірану.