По всей Украине есть погибшие, люди под завалами и пожары. Все о последствиях нового массированного обстрела
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Враг нанес удары баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Россия утром 30 июля массированно атаковала Украину. Взрывы слышали в Киеве, во Львове, пригороде Кривого Рога, Полтавской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой и в Харькове. Известно приблизительно восьми погибших. Количество может возрасти – под завалами остаются люди.
Кривой Рог
Удар пришелся на поселок Радушное в пригороде Кривого Рога. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате попадания баллистической ракеты в частный дом погибли шесть человек — четверо взрослых и две девочки 5 и 12 лет. Это было жилье многодетной семьи. Ранены еще восемь человек, среди которых два мальчика 6 и 15 лет. Пока еще продолжается спасательная операция, количество жертв может увеличиться.
В то же время спасатели сообщают, что погибших пятеро. Еще восемь человек получили ранения. Удар полностью уничтожил два частных дома, еще пять получили повреждения. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться еще пять человек.
Львов
В ходе ракетной атаки были повреждены жилые многоэтажки на улицах Патона и Выговского. Начался пожар. Известно о 15 пострадавших, 14 из которых понадобилась госпитализация, среди них спасатель. На месте спасатели и львовяне разбирают завалы – под развалинами одной из многоэтажек могут быть люди.
Киев
Известно об одном погибшем и двух пострадавших. В результате атаки России загорелись несколько нежилых сооружений, в том числе и рынок "Почайна.
Киевская область
В Киевской области, по данным ГСЧС, пострадали пять человек, среди них один ребенок. В селе Скибин Броварского района частично разрушен один дом, еще два пострадали. Трое раненых деблокированы из-под завала.
Полтавская область
В результате российской атаки на Полтавщину зафиксировано попадание беспилотника по складским помещениям частного предприятия в Полтавском районе. В результате удара погиб один человек. Также под атакой оказался терминал "Новой почты", где произошел пожар. Огонь оперативно ликвидировали. В Лубенском районе обломки БпЛА упали на проезжую часть, информации о травмированных не поступало.
О взрывах писали местные телеграм-каналы Винницкой, Черкасской, Ровенской областей, в Ивано-Франковске работало ПВО, сообщал мэр города. В Харькове сообщали о попадании дрона в промзону Новобаварского района.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия накапливала ракеты для столь масштабной атаки. В то же время раздавались угрозы ракетного обстрела и со стороны Ирана.