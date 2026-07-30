Попадание по складу "Новой почты" и взлет бомбардировщиков РФ. Хронология войны – день 1618

30 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 30 июля. Угроза российских обстрелов значительно возросла. Мониторы сообщали об активной подготовке россиян к взлету стратегических бомбардировщиков. Тем временем в Киеве уже переполнены станции метро.

Как проходит 1618-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:43 Под Полтавой горит склад "Новой почты" в результате атаки БПЛА, — местные СМИ.

Состоялся взлет бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья". На пусковых рубежах будут ориентировочно в 01:30 — 02:00, — мониторы.

00:00 Киев и область этой ночью находятся под максимальной угрозой ударов баллистическими ракетами и "Цирконами", — мониторы.

В столичном метро уже собралось много людей для ночлега. Командующий Воздушными Силами сообщил президенту об угрозе ночного массированного удара. Поэтому в Киеве люди ищут безопасные места для ночлега. Многие уже обосновались на станциях метро.

Кабмин назначил двух замминистра обороны.

Сергей Боев стал заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции. Ранее он уже дважды состоял в этой должности — с октября 2024 по апрель 2025 года и с февраля по июль 2026 года.

Любовь Галан будет отвечать за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны. Галан — правозащитница и соучредительница общественной организации "Принцип". Как отметили в Минобороны, ее опыт важен для системных изменений, которые должны испытывать военные.

О новостях и событиях 29 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Украина потеряла истребитель F-16. Хронология войны – день 1617

О том, что происходило 28 июля, читайте в трансляции: В Иране хотят возмещение за пораженное Украиной судно. Хронология войны – день 1616

Ситуацией в Украине 27 июля можно ознакомиться в этом материале: Польша озвучила дедлайн для передачи Миг-29. Хронология войны – день 1615