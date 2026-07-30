Попадание по складу "Новой почты" и взлет бомбардировщиков РФ. Хронология войны – день 1618
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30 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре четверг, 30 июля. Угроза российских обстрелов значительно возросла. Мониторы сообщали об активной подготовке россиян к взлету стратегических бомбардировщиков. Тем временем в Киеве уже переполнены станции метро.
Как проходит 1618-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:43 Под Полтавой горит склад "Новой почты" в результате атаки БПЛА, — местные СМИ.
Состоялся взлет бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья". На пусковых рубежах будут ориентировочно в 01:30 — 02:00, — мониторы.
00:00 Киев и область этой ночью находятся под максимальной угрозой ударов баллистическими ракетами и "Цирконами", — мониторы.
В столичном метро уже собралось много людей для ночлега. Командующий Воздушными Силами сообщил президенту об угрозе ночного массированного удара. Поэтому в Киеве люди ищут безопасные места для ночлега. Многие уже обосновались на станциях метро.
Кабмин назначил двух замминистра обороны.
- Сергей Боев стал заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции. Ранее он уже дважды состоял в этой должности — с октября 2024 по апрель 2025 года и с февраля по июль 2026 года.
- Любовь Галан будет отвечать за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны. Галан — правозащитница и соучредительница общественной организации "Принцип". Как отметили в Минобороны, ее опыт важен для системных изменений, которые должны испытывать военные.
О новостях и событиях 29 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Украина потеряла истребитель F-16. Хронология войны – день 1617
О том, что происходило 28 июля, читайте в трансляции: В Иране хотят возмещение за пораженное Украиной судно. Хронология войны – день 1616
Ситуацией в Украине 27 июля можно ознакомиться в этом материале: Польша озвучила дедлайн для передачи Миг-29. Хронология войны – день 1615