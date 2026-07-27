Россия бьет КАБами по Сумской области и готовит атаку на Киев. Хронология войны – день 1615

27 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 27 июля. Обстановка на фронте остается напряженной, особенно активные российские военные в Покровском и Славянском направлениях. Но не прекращают террора и против мирного населения Украины. Кроме того, есть информация о возможной массированной атаке на Киев и пригород.

Как проходит 1615-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 июля — Телеграф собрал для вас в этом материале.

00:00 Вероятность массированной комбинированной атаки на среднем уровне, сообщают мониторы. По их данным Россия завершила подготовку к следующей ракетной атаке, однако стратегическая авиация и флот не активны, баллистические угрозы на ночь на среднем уровне и в воздушном пространстве одиночные беспилотники. Возможны дополнительные запуски групп БпЛА в течение ночи для атаки городов на Юге и Востоке (Сумы, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса).

На территории Сумской общины зафиксировали семь ударов КАБами, пострадали пять гражданских лиц.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток 27 июля выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Украине 27.07.2026

О новостях и событиях 26 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Угроза удара по Киеву и потопление подбитого Россией судна под Одессой. Хронология войны – день 1614

О происходящем 25 июля читайте в трансляции: Угрозы Ирана Украине и удар по "Новой почте" в Запорожье. Хронология войны – день 1613

С ситуацией в Украине 24 июля можно ознакомиться в этом материале: Угроза обстрела и новая волна мобилизации в России. Хронология войны – день 1612