Укр

Последствия ударов по Сумам и взрывы на оккупированных территориях. Хронология войны – день 1613

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1613-й день полномасштабной войны России против Украины Новость обновлена 25 июля 2026, 00:00
1613-й день полномасштабной войны России против Украины. Фото Генеральный штаб ВСУ

25 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 25 июля. Российские войска увеличили давление на фронте, сосредотачивая усилия на Донбассе. Тем временем не прекращаются обстрелы украинских городов. Существует угроза массовой атаки в ближайшие дни.

Как проходит 1613-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Предварительно, трое пострадавших и двое погибших из-за удара беспилотника в Сумах, написал и.о. городского головы Артём Кобзарь. Известно о попадании в АЗС и в многоквартирный дом.

Взрывы в Сумах ночью 25 июля – россияне ударили по АЗС
Последствия удара по Сумам

Во временно оккупированной Феодосии и Мелитополе был слышен взрыв.

О том, что происходило 24 июля, читайте в трансляции: Угроза обстрелов и новая волна мобилизации в России. Хронология войны – день 1612

С ситуацией в Украине 23 июля можно ознакомиться в этом материале: Новый пакет санкций против России и угроза массированного обстрела. Хронология войны – день 1611

О новостях и событиях 22 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Новый глава КОВА и уменьшение запасов горючего на АЗС на Днепропетровщине. Хронология войны – день 1610

Теги:
#Украина #Россия #Война