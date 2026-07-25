Последствия ударов по Сумам и взрывы на оккупированных территориях. Хронология войны – день 1613

25 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре суббота, 25 июля. Российские войска увеличили давление на фронте, сосредотачивая усилия на Донбассе. Тем временем не прекращаются обстрелы украинских городов. Существует угроза массовой атаки в ближайшие дни.

Как проходит 1613-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Предварительно, трое пострадавших и двое погибших из-за удара беспилотника в Сумах, написал и.о. городского головы Артём Кобзарь. Известно о попадании в АЗС и в многоквартирный дом.

Последствия удара по Сумам

Во временно оккупированной Феодосии и Мелитополе был слышен взрыв.

О том, что происходило 24 июля, читайте в трансляции: Угроза обстрелов и новая волна мобилизации в России. Хронология войны – день 1612

С ситуацией в Украине 23 июля можно ознакомиться в этом материале: Новый пакет санкций против России и угроза массированного обстрела. Хронология войны – день 1611

О новостях и событиях 22 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Новый глава КОВА и уменьшение запасов горючего на АЗС на Днепропетровщине. Хронология войны – день 1610