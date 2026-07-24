Россия ударила баллистикой по выставке вооружения в Киеве: есть погибшие (фото)

На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В пятницу, 24 июля, Россия в ходе атаки по Киеву и области нанесла удар по одному из полигонов, на котором проходила выставка продукции военного назначения. В результате есть погибшие и серьезные разрушения.

Об этом эфире "Апострофа" сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

"Я не думаю, что я все могу говорить, но очень серьезным был удар по одному из полигонов. Там, где проходила выставка вооружения, были наши знакомые. Официальные сообщения уже будут потом. Скорее всего, это было под конкретным событием. И, к сожалению, есть погибшие, разрушения и так далее. Еще раз повторяю, я не могу говорить, где эта точка, и последствия, но это будет в официальных комментариях", — сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик в эфире "Апострофа".

В то же время генеральный прокурор України Руслан Кравченко в своем Telegram-канале пишет, что в результате происшествия погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. По факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"В то же время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям. Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Напротив – требует максимального профессионализма, осторожности и осознания каждого шага. Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения. Выражаю соболезнования всем родным и близким пострадавших от этого трагического события", — написал Руслан Кравченко.

В эфире Боровик также объяснял, что во время войны враг постоянно меняет тактики атак, чтобы действовать неожиданно и обнаруживать слабые места в украинской противовоздушной обороне. Ведущая программы задала ему вопрос о том, не достаточно ли было опыта удара по выставке в Чернигове в 2023 году, почему не были сделаны выводы и почему ситуация снова повторилась.

"Это нужно спрашивать у организаторов. Я как владелец и управляющий компании производителя скажу, мы пытаемся брать участие в таких выставках. Потому что это нужно. Это война и, конечно, вопрос обеспечения безопасности проведения таких мероприятий лежит на организаторах и на той системе ПВО, которая у нас есть. И, соответственно, организаторы должны выбирать, где эта система ПВО работает работает лучше. Но опять же, здесь не полностью вся ответственность на организаторах, потому что под баллистикой у нас почти вся территория Украины и нужно понимать, что остановить полностью жизнь страны невозможно", — сказал Боровик.

Фото с места происшествия / соцсети

Информацию подтвердил и.о. председателя Киевской ОГА Руслан Олейник на своей странице в Facebook. По его словам, информация об ударе по полигону тщательно проверяется.

"Сегодня днем ​​Россия нанесла баллистический удар по территории Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район. В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется. На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Более подробная информация будет предоставлена ​​впоследствии", — говорится в сообщении.

По данным КОВА, в результате баллистического удара в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства.

В то же время в Воздушных силах уточнили, что объект, который ранее называли полигоном, не был военным объектом ВСУ.

"Это был не полигон, а частный спорткомплекс — именно туда прилетела баллистика в Киевской области: объект не имеет никакого отношения к ВСУ", — заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ситуацию также прокомментировали в "Українській раді зброярів".

"Сегодня в Киевской области произошел вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Информация о точном местонахождении участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливаются компетентными органами. Просим воздержаться от распространения фото и видео с места, геолокации, информации о пострадавших, компаниях и других деталях, которые могут повредить людям, работе Сил обороны или следствию. Команда Совета оружейников не была организатором мероприятия, однако находится в связи с коллегами и оказывает необходимую поддержку", — сказали в посте.

Пост "Української ради зброярів"

Специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов на своей странице в Facebook сообщил, что не присутствовал на выставке.

"Таких разных мероприятий проводится десятки (если не сотни). Когда я вижу риски, я на полигон не уезжаю.

Риски, по которым я не еду:

- отсутствие укрытия

- анонс в интернете

- огромное количество участников

- зона досягаемости баллистики

- ранний анонс места проведения", — написал он.

Пост Сергея Флеша

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждает, что в ближайшее время необходимо оперативно реагировать на воздушные тревоги, поскольку существует угроза массированного удара.

Атака по Киеву и области 24 июля

Около 11:30 в Киеве прогремели взрывы. По предварительной информации, враг атаковал столицу баллистикой.

"Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал мэр Киева Виталий Кличко.

Перед взрывами в столице Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера и нескольких скоростных ракетах в Киеве. По данным мониторинговых групп, россияне могли использовать для атаки на столицу ракеты "Циркон".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядел Киев после массированной ракетной атаки 19 июля. Ян Доброносов показал фото.