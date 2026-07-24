Укр

Киев – под массированным баллистическим ударом. Что известно об атаке России

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Враг атаковал столицу ракетами Новость обновлена 24 июля 2026, 11:55
Враг атаковал столицу ракетами. Фото Коллаж "Телеграф"

Работали силы ПВО

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Около 11:30 в пятницу, 24 июля, в Киевеь прогремели взрывы. По предварительным данным, враг атаковал столицу баллистикой.

"Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал мэр Киева Виталий Кличко.

Перед взрывами в столице Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера и нескольких скоростных ракетах в Киеве. По данным мониторинговых групп, россияне могли использовать для атаки на столицу ракеты "Циркон".

Telegram-канал "Киев INFO" публикует дым на месте взрыва. По его данным, враг применил для удара по Киеву около 10 ракет разных типов.

Россия ударила по Киеву 24.07.2026, дым на месте попадания
Дым на месте попадания. Фото: Киев INFO

Россия атаковала Киев баллистикой несколько дней назад

В ночь на 19 июля Киев пережил очередную ракетную атаку со стороны России. Всего за 40 мин враг запустил по городу около 40 баллистических ракет типов Искандер-М, Циркон и С-400, что делает эту атаку рекордной за время полномасштабного вторжения. В результате очередной российской атаки 1 человек погиб, еще 15 пострадали.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал кадры, сделанные в столице во время обстрела и после. В результате атаки в столице были зафиксированы разрушения жилого дома, повреждение инфраструктуры, пожары и десятки поврежденных автомобилей.

Как сообщал "Телеграф", защита критических объектов энергоструктуры в Киеве пока не завершена. Сейчас готовность части построек составляет менее половины, а отдельные работы находятся только на начальном этапе.

Теги:
#Киев #Ракеты #Взрывы