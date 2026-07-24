Киев – под массированным баллистическим ударом. Что известно об атаке России

Работали силы ПВО

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Около 11:30 в пятницу, 24 июля, в Киевеь прогремели взрывы. По предварительным данным, враг атаковал столицу баллистикой.

"Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал мэр Киева Виталий Кличко.

Перед взрывами в столице Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера и нескольких скоростных ракетах в Киеве. По данным мониторинговых групп, россияне могли использовать для атаки на столицу ракеты "Циркон".

Telegram-канал "Киев INFO" публикует дым на месте взрыва. По его данным, враг применил для удара по Киеву около 10 ракет разных типов.

Дым на месте попадания. Фото: Киев INFO

Россия атаковала Киев баллистикой несколько дней назад

В ночь на 19 июля Киев пережил очередную ракетную атаку со стороны России. Всего за 40 мин враг запустил по городу около 40 баллистических ракет типов Искандер-М, Циркон и С-400, что делает эту атаку рекордной за время полномасштабного вторжения. В результате очередной российской атаки 1 человек погиб, еще 15 пострадали.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал кадры, сделанные в столице во время обстрела и после. В результате атаки в столице были зафиксированы разрушения жилого дома, повреждение инфраструктуры, пожары и десятки поврежденных автомобилей.

Как сообщал "Телеграф", защита критических объектов энергоструктуры в Киеве пока не завершена. Сейчас готовность части построек составляет менее половины, а отдельные работы находятся только на начальном этапе.