Дроны подожгли хабы Wildberries на родине Путина: лучшие кадры эпических пожаров

Россияне используют эти склады в том числе и для товаров, которые идут на войну против Украины

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В пятницу, 24 июля, беспилотники атаковали Ленинградскую область России и Тверь. Предварительно снова атакованы логистические центры российского маркетплейса Wildberries.

Санкт-Петербург — пылает на родине Путина

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, прессслужба Wildberries утром 24 июля подтвердила, что работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи "временно прекращена". Аналитики подтвердили, что поражены два ключевых логистических хаба Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Логистический комплекс Wildberries "Шушары" (Санкт-Петербург) один из крупнейших логистических хабов Wildberries на северо-западе России. Его площадь составляет около 106 тысяч квадратных метров. Комплекс является ключевым центром обработки и распределения товаров для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Западного федерального округа.

Логистический парк "Уткина Заводь" (Новосаратовка, Ленинградская область) – один из крупнейших складских комплексов в Ленинградской области с общей площадью около 210 000 квадратных метров. На его территории размещаются складские и логистические мощности различных компаний, включая объекты, используемые Wildberries. Парк объединяет склады и логистические площадки разных арендаторов, вероятно повреждения могли получить и другие компании.

Поражены склады Wildberries в Санкт-Петербурге. Карта: exile

"MLP Уткина Заводь" — это логопарк, где согласно открытым данным, размещаются склады и производственные мощности нескольких компаний. Среди них Wildberries, Ozon, "Петрович" X5 Retail Group и т.д.

Также атакован логистический комплекс WB в поселке Шушары, являющийся частью Пушкинского района Санкт-Петербурга. Это третий по масштабам хаб Wildberries, площадь которого составляет 170 квадратных метров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила в небе над регионом 59 дронов. В местном аэропорту Пулково на фоне атаки задерживаются около 50 рейсов.

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В сети появились кадры масштабного пожара на складах "Вайлдбериз" в Санкт-Петербурге. Как видно на кадрах, очагов горения несколько, с мест поражений поднимается густой черный дым.

Следует отметить, что дроны долетели и результативно отработали на родине главы России Владимира Путина. Он родился в Санкт-Петербурге. Начав войну с намерением "взять Киев за три дня" на пятый год, Путин не способен защитить даже свой родной регион.

Тверь

Также взрывы прогремели и в городе Тверь, после них возник пожар. OSINT-аналитики предполагают, что под удар также мог попасть состав Wildberries, однако информация не подтверждена.

В Твери большой логистический комплекс "Вайлдберриз" есть в особой экономической зоне "Эммаус". Также есть сортировочный центр маркетплейса на Волоколамском шоссе, 51Б.

Почему украинские дроны атакуют логистические центры Wildberries

Wildberries – это российский маркетплейс. Основной вид деятельности – продажа товаров повседневного потребления. Однако логистические хабы "Вайлдберриз" россияне используют для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов, навигационного оборудования и т.д. Их враг использует для войны против Украины. Кроме того, поражение подобных хабов нарушает цепи поставок и наносит ощутимый экономический ущерб.

Начиная с 18 июля, атаковано уже семь логистических комплексов "Уайлдберриз". Несколько были частично или полностью уничтожены огнем, другие получили меньшие повреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 22 июля после атаки огонь буквально пожирал два логистических хаба WB в городах Краснодар (Краснодарский край) и Невинномысск (Ставропольский край РФ).