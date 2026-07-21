В российском Липецке мощно горело после атаки. Что могло попасть под удар (фото и видео)

Огонь охватил тысячи квадратных метров

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В российском городе Липецк возникли масштабные пожары. По предварительным данным, горит в районе ТЭЦ и Новолипецкого металлургического комбината. Перед этим для региона объявляли ракетную опасность.

Фото и видео пожара публикует Telegram-канал Exilenova+. Как сообщают российские власти, в Липецке произошло возгорание на территории производственных объектов на улице Передельской, причины пожара "устанавливаются". По официальной информации, площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров.

Дым виден издалека. Фото: Exilenova+

Масштабный пожар. Фото: Exilenova+

Очагов возгорания – несколько. Фото: Exilenova+

Пылает сильно. Фото: Exilenova+

Как видно на опубликованных кадрах, протяженность территории, охваченной пожарами, значительная. Видны несколько очагов возгорания. Также можно увидеть, что в небо поднимается большой столб густого черного дыма.

Самое короткое расстояние до Липецка по прямой линии до государственной границы Украины (в районе Харьковской или Сумской областей) составляет примерно 280-300 километров.

Аналитики Telegram-канала ASTRA подтверждают, что пожар возник на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Однако, что именно атаковано и так активно горит, пока неизвестно.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – крупнейший сталелитейный комбинат в России, производящий около 20% всей российской стали. Пропагандистские СМИ заявляют, что завод занимается производством гражданской продукции, однако сталь НЛМК покупают, в частности, компании, специализирующиеся на производстве ракет.

Липецкая ТЭЦ-2 — одна из самых больших теплоэлектростанций региона. Она обеспечивает теплом Липецк и некоторые промышленные предприятия района.

Как сообщал "Телеграф", 20 июля дроны массированно атаковали Подмосковье. Загорелись гигантские логистические хабы и нефтебаза.