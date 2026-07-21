В российском Липецке мощно горело после атаки. Что могло попасть под удар (фото и видео)
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Огонь охватил тысячи квадратных метров
В российском городе Липецк возникли масштабные пожары. По предварительным данным, горит в районе ТЭЦ и Новолипецкого металлургического комбината. Перед этим для региона объявляли ракетную опасность.
Фото и видео пожара публикует Telegram-канал Exilenova+. Как сообщают российские власти, в Липецке произошло возгорание на территории производственных объектов на улице Передельской, причины пожара "устанавливаются". По официальной информации, площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров.
Как видно на опубликованных кадрах, протяженность территории, охваченной пожарами, значительная. Видны несколько очагов возгорания. Также можно увидеть, что в небо поднимается большой столб густого черного дыма.
Самое короткое расстояние до Липецка по прямой линии до государственной границы Украины (в районе Харьковской или Сумской областей) составляет примерно 280-300 километров.
Аналитики Telegram-канала ASTRA подтверждают, что пожар возник на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Однако, что именно атаковано и так активно горит, пока неизвестно.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – крупнейший сталелитейный комбинат в России, производящий около 20% всей российской стали. Пропагандистские СМИ заявляют, что завод занимается производством гражданской продукции, однако сталь НЛМК покупают, в частности, компании, специализирующиеся на производстве ракет.
Липецкая ТЭЦ-2 — одна из самых больших теплоэлектростанций региона. Она обеспечивает теплом Липецк и некоторые промышленные предприятия района.
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