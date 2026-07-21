У російському Липецьку потужно горіло після атаки. Що могло потрапити під удар (фото і відео)

Вогонь охопив тисячі квадратних метрів

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У російському місті Липецьк виникли масштабні пожежі. За попередніми даними, горить в районі ТЕЦ та Новолипецького металургійного комбінату. Перед цим для регіону оголошували ракетну небезпеку.

Фото та відео пожежі публікує Telegram-канал Exilenova+. Як повідомляє російська влада, у Липецьку сталося займання на території виробничих об'єктів на вулиці Передільській, причини пожежі "встановлюються". За офіційною інформацією, площа пожежі становить близько 2,5 тисяч квадратних метрів.

Дим видно здалеку. Фото: Exilenova+

Масштабна пожежа. Фото: Exilenova+

Осередків займання - кілька. Фото: Exilenova+

Палає сильно. Фото: Exilenova+

Як видно на опублікованих кадрах, протяжність території, охопленої пожежами — значна. Видно кілька осередків займання. Також можна побачити, що в небо здіймається великий стовп густого чорного диму.

Найкоротша відстань до Липецька по прямій лінії до державного кордону України (в районі Харківської чи Сумської областей) становить приблизно 280–300 кілометрів.

Аналітики Telegram-каналу ASTRA підтверджують, що пожежа виникла на території між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом. Однак, що саме атаковано та так активно горить, наразі невідомо.

Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) — найбільший сталеливарний комбінат в Росії, який виробляє близько 20% всієї російської сталі. Пропагандистські ЗМІ заявляють, що завод займається виробництвом цивільної продукції, однак сталь НЛМК купують зокрема компанії, що спеціалізуються на виробництві ракет.

Липецька ТЕЦ-2 — одна з найбільших теплоелектростанцій регіону. Вона забезпечує теплом м. Липецьк та деякі промислові підприємства району.

Як повідомляв "Телеграф", 20 липня дрони масовано атакували Підмосков'я. Загорілися гігантські логістичні хаби та нафтобаза.