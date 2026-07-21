У російському Липецьку потужно горіло після атаки. Що могло потрапити під удар (фото і відео)
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Вогонь охопив тисячі квадратних метрів
У російському місті Липецьк виникли масштабні пожежі. За попередніми даними, горить в районі ТЕЦ та Новолипецького металургійного комбінату. Перед цим для регіону оголошували ракетну небезпеку.
Фото та відео пожежі публікує Telegram-канал Exilenova+. Як повідомляє російська влада, у Липецьку сталося займання на території виробничих об'єктів на вулиці Передільській, причини пожежі "встановлюються". За офіційною інформацією, площа пожежі становить близько 2,5 тисяч квадратних метрів.
Як видно на опублікованих кадрах, протяжність території, охопленої пожежами — значна. Видно кілька осередків займання. Також можна побачити, що в небо здіймається великий стовп густого чорного диму.
Найкоротша відстань до Липецька по прямій лінії до державного кордону України (в районі Харківської чи Сумської областей) становить приблизно 280–300 кілометрів.
Аналітики Telegram-каналу ASTRA підтверджують, що пожежа виникла на території між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом. Однак, що саме атаковано та так активно горить, наразі невідомо.
Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) — найбільший сталеливарний комбінат в Росії, який виробляє близько 20% всієї російської сталі. Пропагандистські ЗМІ заявляють, що завод займається виробництвом цивільної продукції, однак сталь НЛМК купують зокрема компанії, що спеціалізуються на виробництві ракет.
Липецька ТЕЦ-2 — одна з найбільших теплоелектростанцій регіону. Вона забезпечує теплом м. Липецьк та деякі промислові підприємства району.
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