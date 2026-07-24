Дрони підпалили хаби Wildberries на батьківщині Путіна: найкращі кадри епічних пожеж

Росіяни використовують ці склади зокрема й для товарів, що використовують для війни проти України

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У п'ятницю, 24 липня, безпілотники атакували Ленінградську область Росії та місто Тверь. Попередньо, знову атаковано логістичні центри російського маркетплейса Wildberries.

Санкт-Петербург — палає на батьківщині Путіна

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, пресслужба Wildberries зранку 24 липня підтвердила, що робота логістичних комплексів Wildberries у Шушарах та Уткіній Заводі "тимчасово припинена". Аналітики підтвердили, що уражено два ключові логістичні хаби Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

Логістичний комплекс Wildberries "Шушари" (Санкт-Петербург) один із найбільших логістичних хабів Wildberries на північному заході Росії. Його площа становить близько 106 000 квадратних метрів. Комплекс є ключовим центром обробки та розподілу товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.

Логістичний парк "Уткіна Заводь" (Новосаратовка, Ленінградська область) один із найбільших складських комплексів у Ленінградській області із загальною площею близько 210 000 квадратних метрів. На його території розміщуються складські та логістичні потужності різних компаній, зокрема й об'єкти, які використовуються Wildberries. Парк об'єднує склади та логістичні майданчики різних орендарів, ймовірно, пошкодження могли отримати й інші компанії.

Уражено склади Wildberries у Санкт-Петербурзі. Карта: exile

"MLP Уткіна Заводь" — це логопарк, де згідно з відкритими даними, розміщуються склади та виробничі потужності кількох компаній. Серед них Wildberries, Ozon, "Петрович" X5 Retail Group тощо.

Також атакований логістичний комплекс WB у селищі Шушари, що є частиною Пушкінського району Санкт-Петербурга. Це третій за масштабами хаб Wildberries, його площа складає 170 квадратних метрів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила у небі над регіоном 59 дронів. У місцевому аеропорту "Пулково" на тлі атаки затримуються близько 50 рейсів.

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У мережі з'явилися кадри масштабної пожежі на складах "Вайлдберіз" у Санкт-Петербурзі. Як видно на кадрах, осередків горіння кілька, з місць уражень здіймається густий чорний дим.

Варто зазначити, що дрони дісталися та результативно відпрацювали на батьківщину глави Росії Володимира Путіна. Він народився у Санкт-Петербурзі. Розпочавши війну з наміром "взяти Київ за три дні" на п'ятий рік Путін нездатний захистити навіть свій рідний регіон.

Тверь

Також вибухи пролунали й у місті Тверь, після них виникла пожежа. OSINT-аналітики припускають, що там під удар також міг потрапити склад Wildberries, проте інформація не підтверджена.

У Твері великий логістичний комплекс "Вайлдберріз" є в особливій економічній зоні "Еммаус". Також є сортувальний центр маркетплейса на Волоколамському шоссе, 51Б.

Чому українські дрони атакують логістичні центри Wildberries

Wildberries — це російський маркетплейс. Основний вид діяльності — продаж товарів повсякденного вжитку. Однак логістичні хаби "Вайлдберриз" росіяни використовують для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання тощо Їх ворог використовує для війни проти України. Крім того, ураження подібних хабів порушує ланцюги постачання та завдає відчутних економічних збитків.

Починаючи з 18 липня, атаковано вже сім логістичних комплексів "Вайлдберриз". Декілька було частково чи повністю знищено вогнем, інші отримали менші пошкодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 22 липня після атаки вогонь буквально пожирав два логістичні хаби WB у містах Краснодар (Краснодарський край) та Невинномиськ (Ставропольський краї РФ).