Після атаки вогонь пожирає ще два хаби Wildberries у Росії. Полум'я видно за кілометри (фото і відео)

Атаковано вже п'ять величезних логістичних комплексів російського маркетплейса, що працює на війну

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В ніч на середу, 22 липня, дрони атакували на території Росії ще два логістичні центри Wildberries. Після ударів виникли масштабні пожежі на цих комплексах у містах Краснодар (Краснодарський край) та Невинномиськ (Ставропольський краї РФ).

Краснодар

Telegram-канал Exilenova+ публікує кадри сильних пожеж, що охопили обидва комплекси. OSINT-аналіз ASTRA підтверджує, що у Краснодарі палає логістичний центр Wildberries після атаки. Займання сталося на території складу Wildberries, що розташований на вулиці Тихорецькій, у північно-східній частині Краснодара.

Пожежа вражає. Фото: ASTRA

Дим видно за багато кілометрів. Фото: ASTRA

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Невинномиськ

Також атакували ще один логістичний центр Wildberries, розташований у місті Невинномиськ. Його також пожирає вогонь, територія комплексу 60 тисяч квадратних метрів.

Чому українські дрони атакують логістичні центри Wildberries

Wildberries — це російський маркетплейс. Основний вид діяльності — продаж товарів повсякденного вжитку. Однак логістичні хаби "Вайлдберриз" росіяни використовують для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Їх ворог використовує для війни проти України.

Разом із Краснодаром та Невинномиськом, починаючи з 18 липня, атаковано вже п'ять логістичних комплексів "Вайлдберриз". Три з них — в місті Електросталь Московської області, а також Краснодарі та Невинномиську, знищено вогнем. Ще два — Котовськ Тамбовської області та Коледино (Московська область), пошкоджено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 липня після атаки у російському Липецьку виникла масштабна пожежа в районі ТЕЦ та Новолипецького металургійного комбінату. Перед цим для регіону оголошували ракетну небезпеку.