После атаки огонь пожирает еще два хаба Wildberries в России. Пламя видно за километры (фото и видео)

Атакованы уже пять огромных логистических комплексов российского маркетплейса, работающего на войну

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь на среду, 22 июля, дроны атаковали на территории России еще два логистических центра Wildberries. После ударов возникли масштабные пожары на этих комплексах в городах Краснодар (Краснодарский край) и Невинномыске (Ставропольский край РФ).

Краснодар

Telegram-канал Exilenova+ публикует кадры сильных пожаров, охвативших оба комплекса. OSINT-анализ ASTRA подтверждает, что в Краснодаре горит логистический центр Wildberries после атаки. Возгорание произошло на территории склада Wildberries, расположенного на улице Тихорецкой, в северо-восточной части Краснодара.

Пожар впечатляет. Фото: ASTRA

Дым виден за много километров. Фото: ASTRA

Внимание! Некоторые видео могут содержать ненормативную лексику

Невинномысск

Также атаковали еще один логистический центр Wildberries, расположенный в Невинномыске. Его тоже пожирает огонь, территория комплекса 60 тысяч квадратных метров.

Почему украинские дроны атакуют логистические центры Wildberries

Wildberries – это российский маркетплейс. Основной вид деятельности – продажа товаров повседневного потребления. Однако логистические хабы "Вайлдберриз" россияне используют для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Их враг использует для войны против Украины.

Вместе с Краснодаром и Невинномыском, начиная с 18 июля, атаковано уже пять логистических комплексов "Уайлдберриз". Три из них — в городе Электросталь Московской области, а также Краснодаре и Невинномыске, уничтожены огнем. Еще два – Котовск Тамбовской области и Коледино (Московская область), повреждены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 июля после атаки в российском Липецке возник масштабный пожар в районе ТЭЦ и Новолипецкого металлургического комбината. Перед этим региону объявляли ракетную опасность.