Зона ураження "шахедів" з управлінням та атака дронів на РФ. Хронологія війни – день 1612

24 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 24 липня. Російський тиск на фронті відчутно зменшився, адже за минулу добу сталось 178 бойових зіткнень. Тим часом моніторингові канали повідомляють про високу загрозу масованого обстрілу.

Як проходить 1612-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ексрадник міністра оборони Сергій "Флеш" Бексрестнов показав на карті радіус потенційної поразки "шахедів" з онлайн-управлінням.

За його словами, власникам АЗС, складів, підприємств та інших об'єктів у цій зоні слід враховувати ризик можливих ударів та заздалегідь подбати про безпеку співробітників.

Куди долітають дрони - карта

Близько 500 дронів летять атакувати Росію та тимчасово окуповані території.

Напрямок руху дронів

Про те, що відбувалося 23 липня, читайте у трансляції: Новий пакет санкцій проти Росії та загроза масованого обстрілу. Хронологія війни – день 1611

Із ситуацією в Україні 22 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Новий глава КОВА та зменшення запасів пального на АЗС на Дніпропетровщині. Хронологія війни – день 1610

Про новини та події 21 липня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський звільнив Сирського та призначить Драпатого головкомом ЗСУ. Хронологія війни – день 1609