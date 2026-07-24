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Київ — під масованим балістичним ударом. Що відомо про атаку Росії

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
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Ворог атакував столицю ракетами Новина оновлена 24 липня 2026, 11:55
Ворог атакував столицю ракетами. Фото Колаж "Телеграф"

Працювали сили ППО

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Близько 11:30 у п'ятницю, 24 липня, у Києві пролунали вибухи. За попередніми даними, ворог атакував столицю балістикою.

"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав мер Києва Віталій Кличко.

Перед вибухами у столиці Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі та декілька швидкісних ракет на Київ. За даними моніторингових груп, росіяни могли використати для атаки на столицю ракети "Циркон".

Telegram-канал "Київ INFO" публікує дим на місці вибуху. За його даними, ворог застосував для удару по Києву близько 10 ракет різних типів.

Росія вдарила по Києву 24.07.2026, дим на місці влучання
Дим на місці влучання. Фото: Київ INFO

Росія атакувала Київ балістикою кілька днів тому

У ніч проти 19 липня Київ пережив чергову ракетну атаку з боку Росії. Всього за 40 хв ворог запустив по місту близько 40 балістичних ракет типів "Іскандер-М", "Циркон" і С-400, що робить цю атаку рекордною за час повномасштабного вторгнення. Внаслідок чергової російської атаки 1 людина загинула, ще 15 постраждали.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав кадри, зроблені у столиці під час обстрілу та після. Внаслідок атаки у столиці було зафіксовано руйнування житлового будинку, пошкодження інфраструктури, пожежі та десятки пошкоджених автомобілів.

Як повідомляв "Телеграф", захист критичних об’єктів енергоструктури в Києві поки що не завершено. Зараз готовність частини споруд становить менше половини, а окремі роботи знаходяться лише на початковому етапі.

Теги:
#Київ #Ракети #Вибухи