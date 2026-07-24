Київ — під масованим балістичним ударом. Що відомо про атаку Росії

Працювали сили ППО

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Близько 11:30 у п'ятницю, 24 липня, у Києві пролунали вибухи. За попередніми даними, ворог атакував столицю балістикою.

"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав мер Києва Віталій Кличко.

Перед вибухами у столиці Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі та декілька швидкісних ракет на Київ. За даними моніторингових груп, росіяни могли використати для атаки на столицю ракети "Циркон".

Telegram-канал "Київ INFO" публікує дим на місці вибуху. За його даними, ворог застосував для удару по Києву близько 10 ракет різних типів.

Дим на місці влучання. Фото: Київ INFO

Росія атакувала Київ балістикою кілька днів тому

У ніч проти 19 липня Київ пережив чергову ракетну атаку з боку Росії. Всього за 40 хв ворог запустив по місту близько 40 балістичних ракет типів "Іскандер-М", "Циркон" і С-400, що робить цю атаку рекордною за час повномасштабного вторгнення. Внаслідок чергової російської атаки 1 людина загинула, ще 15 постраждали.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав кадри, зроблені у столиці під час обстрілу та після. Внаслідок атаки у столиці було зафіксовано руйнування житлового будинку, пошкодження інфраструктури, пожежі та десятки пошкоджених автомобілів.

Як повідомляв "Телеграф", захист критичних об’єктів енергоструктури в Києві поки що не завершено. Зараз готовність частини споруд становить менше половини, а окремі роботи знаходяться лише на початковому етапі.