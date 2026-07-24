Знімають з усіх ракурсів. Нові яскраві кадри пожеж на хабах Wildberries у Петербурзі (відео)

За ніч атаковано три логістичні комплекси компанії

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Мережею продовжують ширитися видовищні кадри масштабних пожеж на двох логістичних комплексах маркетплейса Wildberries у Санкт-Петербурзі. У п'ятницю, 24 липня, безпілотники атакували два центри ВБ просто на батьківщині глави РФ Володимира Путіна.

"Телеграф" зібрав у мережі кадри наслідків ударів по Wildberries у Санкт-Петербурзі 24 липня. Як пише Telegram-канал ASTRA, вранці жителі Санкт-Петербурга і Ленінградської області повідомляли про численні вибухи, губернатори Петербурга та Ленобласті заявили про роботу ППО. Уражено два ключові логістичні хаби Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

Так виглядає батьківщина Путіна на п'ятий рік війни. Фото: Supernova+

Пожежі видно здалеку. Фото: Supernova+

Палає величезна площа складів. Фото: Supernova+

Небо затягнув дим. Фото: Supernova+

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Логістичний комплекс Wildberries "Шушари" (Санкт-Петербург) один із найбільших логістичних хабів Wildberries на північному заході Росії. Його площа становить близько 106 000 квадратних метрів. Комплекс є ключовим центром обробки та розподілу товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.

Був атакований і горить також склад Wildberries у Новосаратівці (Уткіна Заводь), що обслуговує Санкт-Петербург. Осінт-аналітики встановили, що на території промзони "Уткіна Заводь" горять щонайменше три окремі будівлі: корпус 4 — склад Wildberries; корпус 3 — склад невідомої приналежності; корпус 5 — розподільчий центр компанії "Петрович".

"Оператори готові на все заради вас", — жартує Exilenova+, публікуючи яскраві кадри пожеж на ВБ.

Пресслужба Wildberries офіційно підтвердила що тимчасово зупинено роботу двох логістичних комплексів — у Шушарах та Уткіній Заводі. Через атаку в аеропорту Пулково було затримано близько 50 рейсів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив удар по складу Wildberries у Новосаратівці. За офіційними даними, постраждали троє людей.

Засновниця WB Тетяна Кім підтвердила удари по хабах у Шушарах, Уткіній Заводі (Санкт-Петербург та область) та в окупованому Сімферополі. Вона заявила, що постраждалих нібито немає завдяки "оперативній евакуації", а "частину площ та товарів вдалося зберегти".

Чому українські дрони атакують логістичні центри Wildberries

Wildberries — це великий російський маркетплейс. Основний вид діяльності — продаж товарів повсякденного вжитку. Однак логістичні хаби "Вайлдберриз" росіяни використовують для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання тощо для війни проти України. Крім того, ураження подібних хабів порушує ланцюги постачання та завдає відчутних економічних збитків.

Починаючи з 18 липня, атаковано вже кілька логістичних комплексів "Вайлдберриз". Декілька було частково чи повністю знищено вогнем, інші отримали менші пошкодження.

"Телеграф" розповідав про приліт у логістичний хаб "Вайлдберріз" у окупованому Сімферополі. Там виникла потужна пожежа.