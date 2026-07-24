Снимают со всех ракурсов. Новые яркие кадры пожаров на хабах Wildberries в Петербурге (видео)

За ночь атаковано три логистических комплекса компании

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По сети продолжают распространяться зрелищные кадры масштабных пожаров на двух логистических комплексах маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге. В пятницу, 24 июля, беспилотники атаковали два центра ВБ прямо на родине главы РФ Владимира Путина.

"Телеграф" собрал в сети кадры последствий ударов по Wildberries в Санкт-Петербурге 24 июля. Как пишет Telegram-канал ASTRA, утром жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщали о многочисленных взрывах, губернаторы Петербурга и Ленобласти заявили о работе ПВО. Поражены два ключевых логистических хаба Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Так выглядит родина Путина на пятый год войны. Фото: Supernova+

Пожар виден издалека. Фото: Supernova+

Пылает огромная площадь складов. Фото: Supernova+

Небо затянуло дым. Фото: Supernova+

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Логистический комплекс Wildberries "Шушары" (Санкт-Петербург) один из крупнейших логистических хабов Wildberries на северо-западе России. Его площадь составляет около 106 тысяч квадратных метров. Комплекс является ключевым центром обработки и распределения товаров для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Западного федерального округа.

Был атакован и горит также склад Wildberries в Новосаратовке (Уткина Заводь), обслуживающий Санкт-Петербург. Осинт-аналитики установили, что на территории промзоны "Уткина Заводь" горят по меньшей мере три отдельных здания: корпус 4 — склад Wildberries; корпус 3 – состав неизвестной принадлежности; корпус 5 — распределительный центр компании "Петрович".

"Операторы готовы на все ради вас", — шутит Exilenova+, публикуя яркие кадры пожаров на ВБ.

Пресс-служба Wildberries официально подтвердила, что "временно остановлена работа" двух логистических комплексов — в Шушарах и Уткиной Заводи. Из-за атаки в аэропорту Пулково было задержано около 50 рейсов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по складу Wildberries в Новосаратовке. По официальным данным, пострадали три человека.

Основательница WB Татьяна Ким подтвердила удары по хабам в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в оккупированном Симферополе. Она заявила, что пострадавших якобы нет благодаря "оперативной эвакуации", а "часть площадей и товаров удалось сохранить".

Почему украинские дроны атакуют логистические центры Wildberries

Wildberries – это крупный российский маркетплейс. Основной вид деятельности – продажа товаров повседневного потребления. Однако логистические хабы "Вайлдберриз" россияне используют для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов, навигационного оборудования и т.д. для войны против Украины. Кроме того, поражение подобных хабов нарушает цепи поставок и наносит ощутимый экономический ущерб.

Начиная с 18 июля, атаковано уже несколько логистических комплексов "Уайлдберриз". Несколько были частично или полностью уничтожены огнем, другие получили меньшие повреждения.

"Телеграф" рассказывал о прилете в логистический хаб "Вайлдберриз" в оккупированном Симферополе. Там возник мощный пожар.