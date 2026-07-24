Росія вдарила балістикою по виставці озброєння у Києві: є загиблі (фото)

На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби

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У п’ятницю, 24 липня, Росія в ході атаки по Києву та області завдала удару по одному з полігонів, на якому проходила виставка продукції військового призначення. В результаті є загиблі та серйозні руйнування.

Про це в ефірі "Апострофа" повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик.

"Я не думаю, що я все можу казати, але дуже серйозний був удар по одному з полігонів. Там, де проходила виставка озброєння, там були наші знайомі. Офіційні повідомлення вже будуть потім. Скоріш за все, це було під конкретну подію. І, на жаль, маємо загиблих, руйнування і так далі. Ще раз повторюю, я не можу казати, де ця точка, і наслідки, але це все буде в офіційних коментарях", — повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі "Апострофа".

У той же час генеральний прокурор України Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі пише, що внаслідок події загинули 10 людей, ще близько 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. За фактом цього військового злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво з кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Водночас розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку. Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Висловлюю співчуття всім рідним та близьким постраждалих від цієї трагічної події", — написав Руслан Кравченко.

В ефірі Боровик також пояснив, що під час війни ворог постійно змінює тактики атак, щоб діяти несподівано та виявляти слабкі місця в українській протиповітряній обороні. Ведуча програми поставила йому питання про те, чи не було досвіду удару по виставці в Чернігові в 2023 році, чому не було зроблено висновків і чому ситуація знову повторилася.

"Це потрібно запитувати у організаторів. Я як власник і керуючий компанії виробника скажу, ми намагаємося брати участь у таких виставках. Тому що це потрібно. Це війна і, звісно, ​​питання безпеки проведення таких заходів лежить на організаторах і на тій системі ППО, яка у нас є. І, відповідно, організатори мають обирати, де ця система ППО працює краще. Але знову ж таки, тут не повністю вся відповідальність на організаторах, бо під балістикою у нас майже вся територія України і треба розуміти, що повністю зупинити життя країни неможливо", — сказав Боровик.

Фото з місця події/соцмережі

Інформацію підтвердив в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник на своїй сторінці у Facebook. За його словами, інформація про удар по полігону ретельно перевіряється.

"Сьогодні вдень росія завдала балістичного удару по території Київської області. Найбільше постраждав Бучанський район. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється. На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Більш детальну інформацію буде надано згодом", — йдеться в повідомленні.

Ситуацію також прокоментували у Українській раді зброярів.

"Сьогодні в Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. На жаль, є загиблі та поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Обставини удару встановлюють компетентні органи. Просимо утриматися від поширення фото та відео з місця, геолокації, інформації про постраждалих, компанії та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або слідству. Команда Ради зброярів не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку", — йдеться у повідомленні.

Пост "Української ради зброярів"

Фахівець із систем РЕБ та зв’язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що не був присутнім на виставці.

Таких різних заходів проводиться десятки (якщо не сотні). Коли я бачу ризики, я на полігон не їду.

Ризики, за якими я не їду:

- відсутність укриття

- анонс в інтернеті

- величезна кількість учасників

- Зона досяжності балістики

– ранній анонс місця проведення", – написав він.

Пост Сергія Флеша

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджає, що найближчим часом необхідно оперативно реагувати на повітряні тривоги, оскільки існує загроза масованого удару.

Атака по Києву та області 24 липня

Близько 11:30 у Києві пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ворог атакував столицю балістикою.

"Вибухи у місті. У столиці працюють сили ППО. Знаходьтесь у укриттях! ", — написав мер Києва Віталій Кличко.

Перед вибухами в столиці Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі та кількох швидкісних ракетах у Києві. За даними моніторингових груп, росіяни могли використовуватись для атаки на столицю ракети "Циркон".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядав Київ після масованої ракетної атаки 19 липня. Ян Доброносов показав фото.