Наслідки ударів по Сумах та вибухи на окупованих територіях. Хронологія війни – день 1613

25 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 25 липня. Російські війська збільшили тиск на фронті, зосереджуючи зусилля на Донеччині. Тим часом не припиняються обстріли українських міст. Існує загроза масової атаки найближчими днями.

Як проходить 1613-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Попередньо, троє постраждалих та двоє загиблих через удар безпілотника в Сумах, написав в.о. міського голови Артем Кобзар. Відомо про влучання в АЗС та у багатоквартирний будинок.

Наслідки удару по Сумах

У тимчасово окупованій Феодосії та Мелітополі було чутно вибух.

Про те, що відбувалося 24 липня, читайте у трансляції: Загроза обстрілу та нова хвиля мобілізації в Росії. Хронологія війни – день 1612

Із ситуацією в Україні 23 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Новий пакет санкцій проти Росії та загроза масованого обстрілу. Хронологія війни – день 1611

Про новини та події 22 липня "Телеграф" розповідав тут: Новий глава КОВА та зменшення запасів пального на АЗС на Дніпропетровщині. Хронологія війни – день 1610