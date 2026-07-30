Влучання по складу "Нової пошти" та зліт бомбардувальників РФ. Хронологія війни – день 1618
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30 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі четвер, 30 липня. Загроза російського обстрілу значно зросла. Монітори повідомляли про активну підготовку росіян до злету стратегічних бомбардувальників. Тим часом у Києві вже переповнені станції метро.
Як проходить 1618-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:43 Під Полтавою палає склад "Нової пошти" внаслідок атаки БПЛА, — місцеві ЗМІ.
Відбувся зліт бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья". На пускових рубежах будуть орієнтовно о 01:30 — 02:00, — монітори.
00:00 Київ та область цієї ночі перебувають під максимальною загрозою ударів балістичними ракетами та "Цирконами", — монітори.
У столичному метро вже зібралося багато людей для ночівлі. Командувач Повітряних Сил повідомив президенту про загрозу нічного масованого удару. Тому в Києві люди шукають безпечні місця для ночівлі. Багато вже облаштувалися на станціях метро.
Кабмін призначив двох заступників міністра оборони.
- Сергій Боєв став заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Раніше він вже двічі перебував на цій посаді — з жовтня 2024 по квітень 2025 року та з лютого до липня 2026 року.
- Любов Галан відповідатиме за розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони. Галан є правозахисницею та співзасновницею громадської організації "Принцип". Як зазначили в Міноборони, її досвід важливий для системних змін, які мають відчувати військові.
Про новини та події 29 липня "Телеграф" розповідав тут: Україна втратила винищувач F-16. Хронологія війни – день 1617
Про те, що відбувалося 28 липня, читайте у трансляції: В Ірані хочуть відшкодування за уражене Україною судно. Хронологія війни – день 1616
Із ситуацією в Україні 27 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Польща озвучила дедлайн для передачі Міг-29. Хронологія війни – день 1615