Влучання по складу "Нової пошти" та зліт бомбардувальників РФ. Хронологія війни – день 1618

30 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 30 липня. Загроза російського обстрілу значно зросла. Монітори повідомляли про активну підготовку росіян до злету стратегічних бомбардувальників. Тим часом у Києві вже переповнені станції метро.

Як проходить 1618-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:43 Під Полтавою палає склад "Нової пошти" внаслідок атаки БПЛА, — місцеві ЗМІ.

Відбувся зліт бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья". На пускових рубежах будуть орієнтовно о 01:30 — 02:00, — монітори.

00:00 Київ та область цієї ночі перебувають під максимальною загрозою ударів балістичними ракетами та "Цирконами", — монітори.

У столичному метро вже зібралося багато людей для ночівлі. Командувач Повітряних Сил повідомив президенту про загрозу нічного масованого удару. Тому в Києві люди шукають безпечні місця для ночівлі. Багато вже облаштувалися на станціях метро.

Кабмін призначив двох заступників міністра оборони.

Сергій Боєв став заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Раніше він вже двічі перебував на цій посаді — з жовтня 2024 по квітень 2025 року та з лютого до липня 2026 року.

Любов Галан відповідатиме за розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони. Галан є правозахисницею та співзасновницею громадської організації "Принцип". Як зазначили в Міноборони, її досвід важливий для системних змін, які мають відчувати військові.

Про новини та події 29 липня "Телеграф" розповідав тут: Україна втратила винищувач F-16. Хронологія війни – день 1617

Про те, що відбувалося 28 липня, читайте у трансляції: В Ірані хочуть відшкодування за уражене Україною судно. Хронологія війни – день 1616

Із ситуацією в Україні 27 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Польща озвучила дедлайн для передачі Міг-29. Хронологія війни – день 1615