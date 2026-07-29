Росіяни намагаються боротись зі Starlink, а у Запоріжжі вибухи. Хронологія війни – день 1617

29 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 29 травня. Російський тиск помітно зростає на фронті. За минулу добу сталось 226 бойових зіткнень. Тим часом не припиняються російські атаки на українські міста.

Як проходить 1617-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У російської армії фіксується різке зростання кількості комплексів супутникової радіоелектронної боротьби, призначених для протидії системам Starlink, повідомляє ексрадник міністра оборони Бескрестнов (Флеш).

За його словами, ці комплекси з'являються як у глибокому тилу, так і поблизу фронтів.

ЄС планує запровадити обмеження для понад 1600 компаній у межах нового пакета санкцій проти Росії — Bloomberg. Сукупний річний оборот підприємств, які можуть потрапити під європейські санкції, перевищує 20 мільярдів доларів, а штат налічує понад 265 тисяч працівників.

У Сумах та Запоріжжі було чутно вибух. Тим часом вибух пролунав і в тимчасово окупованому Донецьку.

Про новини та події 28 липня "Телеграф" розповідав тут: В Ірані хочуть відшкодування за уражене Україною судно. Хронологія війни – день 1616

Про те, що відбувалося 27 липня, читайте у трансляції: Польща озвучила дедлайн для передачі Міг-29. Хронологія війни – день 1615

Із ситуацією в Україні 26 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загроза удару по Києву та потоплення підбитого Росією судна під Одесою. Хронологія війни – день 1614