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Тема зустрічі Зеленського з Трампом та атака дронів на окупантів. Хронологія війни – день 1616

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
1616-й день повномасштабної війни Росії проти України
1616-й день повномасштабної війни Росії проти України. Фото facebook.com/58brigade

28 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 28 липня. Ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу сталось 180 бойових зіткнення, більша частина яких припала на Донецьку область. Тим часом у президента України Володимира Зеленського запланована зустріч з Дональдом Трампом, яка може активізувати зусилля щодо мирного процесу.

Як проходить 1616-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На тимчасово окупованих територіях України чутно вибухи. Зокрема дрони фіксуються над Донецьком, Луганськом та Севастополем.

Вибухи у Донецьку, Луганську та Севастополі - куди летять дрони, карта
Напрямок руху дронів, які атакують Росію та окуповані території

Темою завтрашньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського стане продовження процесу мирного врегулювання в Україні, повідомляє CNN із посиланням на співробітника Білого дому.

"Настав час завершити війну", — сказав чиновник.

Про новини та події 27 липня "Телеграф" розповідав тут: Польща озвучила дедлайн для передачі Міг-29. Хронологія війни – день 1615

Про те, що відбувалося 26 липня, читайте у трансляції: Загроза удару по Києву та потоплення підбитого Росією судна під Одесою. Хронологія війни – день 1614

Із ситуацією в Україні 25 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Погрози Ірану Україні та удар по "Новій пошті" у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1613

Теги:
#Україна #Росія #Війна