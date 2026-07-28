Тема зустрічі Зеленського з Трампом та атака дронів на окупантів. Хронологія війни – день 1616

28 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 28 липня. Ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу сталось 180 бойових зіткнення, більша частина яких припала на Донецьку область. Тим часом у президента України Володимира Зеленського запланована зустріч з Дональдом Трампом, яка може активізувати зусилля щодо мирного процесу.

Як проходить 1616-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На тимчасово окупованих територіях України чутно вибухи. Зокрема дрони фіксуються над Донецьком, Луганськом та Севастополем.

Напрямок руху дронів, які атакують Росію та окуповані території

Темою завтрашньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського стане продовження процесу мирного врегулювання в Україні, повідомляє CNN із посиланням на співробітника Білого дому.

"Настав час завершити війну", — сказав чиновник.

Про новини та події 27 липня "Телеграф" розповідав тут: Польща озвучила дедлайн для передачі Міг-29. Хронологія війни – день 1615

Про те, що відбувалося 26 липня, читайте у трансляції: Загроза удару по Києву та потоплення підбитого Росією судна під Одесою. Хронологія війни – день 1614

Із ситуацією в Україні 25 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Погрози Ірану Україні та удар по "Новій пошті" у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1613