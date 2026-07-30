К дому погибших из семьи Вороновых уже приносят мягкие игрушки и цветы: свежие кадры с места трагедии (видео)

В то же время поиски под завалами продолжаются

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В сети появилось новое видео с последствиями российского ракетного удара по Радушному, где погибла многодетная семья Вороновых. Пока спасатели с собаками продолжают разбирать завалы, односельчане уже несут цветы и мягкие игрушки на место трагедии.

Жуткие кадры опубликовала Днепропетровская ОВА.

"Так выглядит теперь жилой квартал в поселке Радушное на Криворожье. Туда ночью попала российская ракета. Уничтожен дом, в котором проживала многодетная семья. По меньшей мере 6 человек погибли, среди них трое детей", — написал глава ОВА Александр Ганжа.

Люди не могут сдержать слез. Фото: Днепропетровская ОВА

Детали трагедии

Ранее чиновник рассказал, что среди погибших трое детей — девочка 6 лет, мальчики 11 и 17 лет. Известно, что разрушены полностью два частных дома.

Региональное СМИ "Свои" сообщило, что из-под завалов достали уже шесть тел, в помещении были родители, семеро детей и внук.

Все, что осталось от дома в Радушном/ Днепропетровская ОВА

Первый городской сообщал, что погибших многодетных родителей звали Артем и Елена. Артему было 47 лет, Елене 41 год. Они были в доме с детьми и полуторагодовалым внуком. По предварительным данным журналистов, среди погибших — Марк (через месяц должно было быть 18 лет), Доминика (16 лет), Виорика (14 лет), Захарий (13 лет), Азарий Илай (11 лет), Федерика (9 лет), Эмилия (7 лет), Артем (1,5 года). Пока поисково-спасательная операция продолжается, надежда найти кого-то живым под руинами до сих пор есть.

Дома после прилета загорелись, пожар уже потушили спасатели/ГСЧС Днепропетровщины

Еще один сын семьи Матвей о гибели родных узнал из местной телеграмм-группы. Трех старших детей Вороновых не было дома — дочь и сын за границей, а еще один сын — в армии. Именно его сын, внук супругов Артем, был на момент удара в гостях. Также в семье есть бабушка, однако не сообщается, жила ли она с семьей.

Напомним, число жертв массированного ночного обстрела 30 июля в Украине растет, потому что под завалами остаются люди.