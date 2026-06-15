Укр

В Киеве выросло количество пострадавших. Как выглядит Лавра после удара (репортаж Яна Доброносова)

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Елена Руденко ,
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Враг сознательно ударил по святыне
Враг сознательно ударил по святыне. Фото Ян Доброносов / коллаж "Телеграф"

Повреждения вследствие обстрела есть почти в каждом столичном районе

В ночь на понедельник, 15 июня, россияне массированно атаковали Киев, есть погибшие и много пострадавших. Атакованы Киево-Печерская лавра (Успенский собор), Национальная киностудия имени Александра Довженко, жилые дома.

Обновлено 9:10 Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет, — Тимур Ткаченко.

Как сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 5:40 в Киеве известно четырех погибших. Еще 23 человека получили ранения, среди них — ребенок.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия массированного удара по Киеву. Он сделал фото и видео пылавшей после вражеского удара Лавры.

Россия атаковала Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
Пылала крыша Успенского собора. Фото: Ян Доброносов
Киево-Печерская лавра, последствия удара России 15.06.2026
Спасатели быстро приступили к тушению. Фото: Ян Доброносов
Россия атаковала Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
Дым над Лаврой. Фото: Ян Доброносов
Киево-Печерская лавра, последствия удара России 15.06.2026
Святыню охватил огонь. Фото: Ян Доброносов
Россия атаковала Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
Кресты на фоне огня и дыма. Фото: Ян Доброносов
Киево-Печерская лавра, последствия удара России 15.06.2026
Собор поврежден. Фото: Ян Доброносов
Россия атаковала Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
Последствия удара по Лавре. Фото: Ян Доброносов

Повреждения есть почти в каждом районе Киева

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в результате массированной атаки врага на Киев зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.

  • Оболонский район: повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.
  • Подольский район: пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и трехэтажном здании.
  • Соломенский район: повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.
  • Печерский район: повреждены жилые дома и нежилые объекты. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры — загорелась крыша Успенского собора. Ткаченко заявил, что россияне сознательно атаковали Киево-Печерскую Лавру. В результате прямого попадания произошло возгорание и зафиксированы существенные повреждения.
  • Днепровский район: в результате падения обломков повреждены жилые дома.
  • Деснянский район: возгорание на территории детского сада.
  • Голосеевский район: возникли пожары на складских объектах Также повреждены жилой дом и объект инфраструктуры.
  • Дарницкий район: обломки рухнули на открытых территориях.
  • Шевченковский район: повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

"В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света", — добавил Кличко.

Последствия удара РФ по Киеву 15 июня 2026
Повреждены жилые дома. Фото: ГСЧС
Последствия удара РФ по Киеву 15 июня 2026
Пожар на крыше в результате обстрела. Фото: ГСЧС
Последствия удара РФ по Киеву 15 июня 2026
Одна из пострадавших локаций. Фото: ГСЧС

Чем Россия ударила по Киеву

По данным Воздушных Сил, россияне еще с вечера запустили на столицу беспилотники. После часа ночи враг активно бил по столице баллистикой. Атака продолжалась около двух часов с небольшими паузами. Мониторинговые каналы предполагали, что часть этих ракет — были "Цирконы" из оккупированного Крыма.

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#Киев #Киево-Печерская лавра #Погибшие #Атака #Ян Доброносов