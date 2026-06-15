В Киеве выросло количество пострадавших. Как выглядит Лавра после удара (репортаж Яна Доброносова)
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Повреждения вследствие обстрела есть почти в каждом столичном районе
В ночь на понедельник, 15 июня, россияне массированно атаковали Киев, есть погибшие и много пострадавших. Атакованы Киево-Печерская лавра (Успенский собор), Национальная киностудия имени Александра Довженко, жилые дома.
Обновлено 9:10 Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет, — Тимур Ткаченко.
Как сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 5:40 в Киеве известно четырех погибших. Еще 23 человека получили ранения, среди них — ребенок.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия массированного удара по Киеву. Он сделал фото и видео пылавшей после вражеского удара Лавры.
Повреждения есть почти в каждом районе Киева
Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в результате массированной атаки врага на Киев зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.
- Оболонский район: повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.
- Подольский район: пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и трехэтажном здании.
- Соломенский район: повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.
- Печерский район: повреждены жилые дома и нежилые объекты. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры — загорелась крыша Успенского собора. Ткаченко заявил, что россияне сознательно атаковали Киево-Печерскую Лавру. В результате прямого попадания произошло возгорание и зафиксированы существенные повреждения.
- Днепровский район: в результате падения обломков повреждены жилые дома.
- Деснянский район: возгорание на территории детского сада.
- Голосеевский район: возникли пожары на складских объектах Также повреждены жилой дом и объект инфраструктуры.
- Дарницкий район: обломки рухнули на открытых территориях.
- Шевченковский район: повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.
"В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света", — добавил Кличко.
Чем Россия ударила по Киеву
По данным Воздушных Сил, россияне еще с вечера запустили на столицу беспилотники. После часа ночи враг активно бил по столице баллистикой. Атака продолжалась около двух часов с небольшими паузами. Мониторинговые каналы предполагали, что часть этих ракет — были "Цирконы" из оккупированного Крыма.