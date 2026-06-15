В Киеве выросло количество пострадавших. Как выглядит Лавра после удара (репортаж Яна Доброносова)

Повреждения вследствие обстрела есть почти в каждом столичном районе

В ночь на понедельник, 15 июня, россияне массированно атаковали Киев, есть погибшие и много пострадавших. Атакованы Киево-Печерская лавра (Успенский собор), Национальная киностудия имени Александра Довженко, жилые дома.

Обновлено 9:10 Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет, — Тимур Ткаченко.

Как сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 5:40 в Киеве известно четырех погибших. Еще 23 человека получили ранения, среди них — ребенок.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия массированного удара по Киеву. Он сделал фото и видео пылавшей после вражеского удара Лавры.

Пылала крыша Успенского собора. Фото: Ян Доброносов

Спасатели быстро приступили к тушению. Фото: Ян Доброносов

Дым над Лаврой. Фото: Ян Доброносов

Святыню охватил огонь. Фото: Ян Доброносов

Кресты на фоне огня и дыма. Фото: Ян Доброносов

Собор поврежден. Фото: Ян Доброносов

Последствия удара по Лавре. Фото: Ян Доброносов

Повреждения есть почти в каждом районе Киева

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в результате массированной атаки врага на Киев зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.

Оболонский район: повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.

повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей. Подольский район: пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и трехэтажном здании.

пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и трехэтажном здании. Соломенский район : повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.

: повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения. Печерский район: повреждены жилые дома и нежилые объекты. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры — загорелась крыша Успенского собора. Ткаченко заявил, что россияне сознательно атаковали Киево-Печерскую Лавру . В результате прямого попадания произошло возгорание и зафиксированы существенные повреждения.

повреждены жилые дома и нежилые объекты. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры — загорелась крыша Успенского собора. Ткаченко заявил, . В результате прямого попадания произошло возгорание и зафиксированы существенные повреждения. Днепровский район: в результате падения обломков повреждены жилые дома.

в результате падения обломков повреждены жилые дома. Деснянский район: возгорание на территории детского сада.

возгорание на территории детского сада. Голосеевский район: возникли пожары на складских объектах Также повреждены жилой дом и объект инфраструктуры.

возникли пожары на складских объектах Также повреждены жилой дом и объект инфраструктуры. Дарницкий район: обломки рухнули на открытых территориях.

обломки рухнули на открытых территориях. Шевченковский район: повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

"В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света", — добавил Кличко.

Повреждены жилые дома. Фото: ГСЧС

Пожар на крыше в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Одна из пострадавших локаций. Фото: ГСЧС

Чем Россия ударила по Киеву

По данным Воздушных Сил, россияне еще с вечера запустили на столицу беспилотники. После часа ночи враг активно бил по столице баллистикой. Атака продолжалась около двух часов с небольшими паузами. Мониторинговые каналы предполагали, что часть этих ракет — были "Цирконы" из оккупированного Крыма.