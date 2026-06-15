Атака була не тільки на Київ: що відомо про загиблих та руйнування в областях України (фото, відео)

Є загиблі та багато постраждалих

В ніч на понеділок, 15 червня, росіяни масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під ударами були Київ, Суми, Дніпро, Харків, де під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло п'ятеро рятувальників ДСНС, ще щонайменше п'ятеро – поранено.

Харків

Про загибель рятувальників повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ворог атакував місто ще ввечері 14 червня. Загорілася будівля художнього музею, інформує ДСНС. Вогонь охопив понад 1200 кв. м. Постраждали шестеро людей, серед них немовля.

Загинули рятувальники. Фото: Ігор Клименко

Одна з постраждалих локацій. Фото: ДСНС

Суми

У Сумах в ніч на 15 червня ворожий дрон вдарив у багатоповерхівку в Ковпаківському районі. Він поцілив у балкон однієї з квартир. Постраждало троє людей, серед яких — дитина, повідомили в Сумській ОВА. Ще один безпілотник атакував центральну частину обласного центру. Пошкоджено нежитлову будівлю. Там, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Начальник Сумської МВА уточнив, що внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" в багатоповерхівку в Ковпаківському районі Сум поранення отримали 11-річна дівчинка та дві жінки: 65-ти та 38-ми років. Усі госпіталізовані, їх стан задовільний. Ще одного удару ворог завдав по будівлі комунальної установи у центрі міста.

Пошкоджена будівля. Фото: Сумська ОВА

Дім, яким РФ вдарила дроном. Фото: Сумська ОВА

Дніпро

Вночі під ударом також був Дніпро. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, поранено одну людину. Поранень дістав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Одна з пошкоджених ворогом будівель. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Виникла пожежа. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ударів пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Також зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибило вікна у школі та закладі культури. Пошкоджений також Будинок органної та камерної музики.

Київ

Основним напрямком ворожого удару став Київ. Кількість загиблих у столиці сягнула чотирьох людей, ще 25 отримали поранення. Пошкодження внаслідок ворожого обстрілу є майже в кожному районі столиці. Атаковано житлові будинки, Києво-Печерську лавру (Успенський собор), Національну кіностудію імені Олександра Довженка.

Дим над Лаврою. Фото: Ян Доброносов

Виникла пожежа на даху храма. Фото: Ян Доброносов

Київська область

У Київській області від російських атак постраждали троє людей, повідомили у ДСНС. Виникли пожежі, пошкоджені будинки, автомобілі та складські приміщення, повідомила поліція області. На Бориспільщині пошкоджено приватний будинок. Постраждала родина: жінка, чоловік та 15-річний хлопчик.

Пожежа внаслідок удару. Фото: Нацполіція

Одна з постраждалих локацій. Фото: Нацполіція

Росія била ракетами та дронами

За даними Повітряних сил, росіяни ще з вечора запустили на столицю безпілотники. Після першої години ночі ворог активно бив по столиці балістикою. Атака тривала близько двох годин, з невеликими паузами. Моніторингові канали припускали, що частина з цих ракет — були "Циркони" з окупованого Криму.

За даними Telegram-каналу monitoring, ворог зробив ставку на велику кількість балістичних цілей за короткий проміжок часу та з різних напрямків. Моніторингова група показала карту руху повітряних цілей ворога над Україною в ніч на 15 червня.

Рух повітряних цілей ворога над Україною 15 червня. Карта: monitoring

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки ворожого удару. Хрести Лаври у вогні та диму виглядають апокаліптично.