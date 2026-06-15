Атака была не только на Киев: что известно о погибших и разрушениях в областях Украины (фото, видео)

Есть погибшие и много пострадавших

В ночь на понедельник, 15 июня, россияне массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Под ударами были Киев, Сумы, Днепр, Харьков, где во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли пятеро спасателей ГСЧС, еще по меньшей мере пятеро – ранены.

Харьков

О гибели спасателей сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Враг атаковал город еще вечером 14 июня. Загорелось здание художественного музея, сообщает ГСЧС. Огонь охватил более 1200 кв. м. Пострадали шесть человек, среди них младенец.

Погибли спасатели. Фото: Игорь Клименко

Одна из пострадавших локаций. Фото: ГСЧС

Сумы

В Сумах в ночь на 15 июня вражеский дрон ударил в многоэтажку в Ковпаковском районе. Он попал в балкон одной из квартир. Пострадали три человека, среди которых ребенок, сообщили в Сумской ОВА. Еще один беспилотник атаковал центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание. Там, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Начальник Сумской МВА уточнил, что в результате попадания вражеского БпЛА типа "Молния" в многоэтажку в Ковпаковском районе Сум ранения получили 11-летняя девочка и две женщины: 65-ти и 38-ми лет. Все госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Еще один удар враг нанес по зданию коммунального учреждения в центре города.

Поврежденное здание. Фото: Сумская ОВА

Дом, по которому РФ ударила дроном. Фото: Сумская ОВА

Днепр

Ночью под ударом тоже был Днепр. Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, ранен один человек. Ранения получил 64-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Одно из поврежденных врагом зданий. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Возник пожар. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате ударов повреждено предприятие. Там возник пожар. Также разрушено одно из помещений колледжа, взрывной волной выбило окна в школе и заведении культуры. Поврежден также Дом органной и камерной музыки.

Киев

Основным направлением вражеского удара стал Киев. Число погибших в столице достигло четырех человек, еще 25 получили ранения. Повреждения вследствие вражеских обстрелов есть почти в каждом районе столицы. Атакованы жилые дома, Киево-Печерская лавра (Успенский собор), Национальная киностудия имени Александра Довженко.

Дым над Лаврой. Фото: Ян Доброносов

Возник пожар на крыше храма. Фото: Ян Доброносов

Киевская область

В Киевской области от российских атак пострадали три человека, сообщили в ГСЧС. Возникли пожары, повреждены дома, автомобили и складские помещения, сообщила полиция области. В Бориспольском районе поврежден частный дом. Пострадала семья: женщина, мужчина и 15-летний мальчик.

Пожар в результате удара. Фото: Нацполиция

Одна из пострадавших локаций. Фото: Нацполиция

Россия била ракетами и дронами

По данным воздушных сил, россияне еще с вечера запустили на столицу беспилотники. После часа ночи враг активно бил по столице баллистикой. Атака продолжалась около двух часов с небольшими паузами. Мониторинговые каналы предполагали, что часть этих ракет — были "Цирконы" из оккупированного Крыма.

По данным Telegram-канала monitoring, враг сделал ставку на большое количество баллистических целей за короткий промежуток времени и по разным направлениям. Мониторинговая группа показала карту движения воздушных целей противника над Украиной в ночь на 15 июня.

Движение воздушных целей неприятеля над Украиной 15 июня. Карта: monitoring

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия вражеского удара. Кресты Лавры в огне и дыму выглядят апокалиптически.