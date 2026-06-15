Россия готовит массированную атаку, Киев под прицелом. Хронология войны — день 1573

15 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре понедельник, 15 июня. Российские военные устроили условное затишье на фронте — за минувшие сутки зафиксировали всего чуть больше 100 боевых столкновений. Вероятно, это было из-за подготовки к нанесению очередного массированного удара по Украине, который ожидается уже в ближайшее время.

Как проходит 1573-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздухе много вражеских дронов, взрывы уже слышали в Днепре и Николаеве.

"Шахеды" один за другим пытаются прорваться в Киев через Шостку и дальше через Нежин, но наши дроны-перехватчики и пилоты вертолетов пока не дают им никаких шансов, — советник министра обороны Флэш.

В воздухе всего 7 бомбардировщиков: 5 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья"; 2 бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Украинка".

Мониторы предполагают, что целью атаки будет Киев, поскольку "Шахеды" не прорываются в западные области, а также публикуют список районов, которые враг усиленно исследовал в последнее время — возможно, именно там будут атаки.

О том, что происходило 14 июня, читайте в трансляции: Россия атакует "Шахедами", есть вероятность массированной атаки. Хронология войны — день 1572

Ситуацией в Украине 13 июня можно ознакомиться в этом материале: Россия строит военные базы на территории Европы, а дроны атакуют Киевщину. Хронология войны — день 1571

О новостях и событиях 12 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Россия готовит удар "Орешником" и атакует железную дорогу под Харьковом. Хронология войны — день 1570