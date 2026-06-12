Отбой угрозы по "Орешнику" и атака дронов на Россию. Хронология войны — день 1570

12 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре пятница, 12 июня. Пока россияне не уменьшают давление на фронте, Украина продолжает наносить удары по оккупированным территориям и по России. Одной из главных целей является Крым и его изоляция от материковой части. Тем временем новые сутки начались с угрозы удара "Орешником", которая не подтвердилась.

Как проходит 1570-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 По всей Украине был объявлен отбой воздушной тревоги. Угроза удара "Орешником" не подтвердилась.

Во временно оккупированном Луганске пропал свет после взрыва. Тем временем известно, что около 150 дронов полетели в направлении ТОТ и российских областей.

Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае РФ в ночь на 11 июня. На территории завода вспыхнул пожар, сообщают в Генштабе. Последствия поражения уточняются.

О новостях и событиях 11 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Угроза удара "Орешником" и взрывы на оккупированных территориях. Хронология войны — день 1569

О том, что происходило 10 июня, читайте в трансляции: Попадание дрона в Павлограде и вопрос демобилизации. Хронология войны — день 1568

Ситуацией в Украине 9 июня можно ознакомиться в этом материале: Помощь от Германии и последствия атаки на Запорожье. Хронология войны — день 1567