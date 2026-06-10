Дроны летят атаковать Россию, а на оккупированных территориях взрывы. Хронология войны — день 1568

10 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре среда, 10 июня. Российское наступление на фронте продолжается, хотя за минувшие сутки количество боев сократилось до 180. Самыми горячими остаются Покровское и Гуляйпольское направления. Тем временем оккупанты не прекращают и дроновые атаки на украинские города.

Как проходит 1568-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В направлении России летят дроны. Тем временем на оккупированных территориях — Геническ, Иловайск, Луганск — слышны взрывы.

Направление движения дронов

О новостях и событиях 9 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Помощь от Германии и последствия атаки на Запорожье. Хронология войны — день 1567

О происходящем 8 июня читайте в трансляции: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером, а в Запорожье взрывы. Хронология войны — день 1566

Ситуацией в Украине 7 июня можно ознакомиться в этом материале: Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем, а россияне убили полицейского дроном. Хронология войны — день 1565