Россия атаковала катера и насылает дроны. Хронология войны — день 1565

7 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре воскресенье, 7 июня. На фронте стало меньше боевых столкновений — за минувшие сутки зафиксировали менее 200 боев, при этом больше всего их было на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Между тем Россия меняет тактику и пытается перерезать логистические пути.

Как проходит 1565-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия атаковала два катера Морской поисково-спасательной службы, есть пострадавшие, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В воздушном пространстве Украины есть вражеские дроны, в некоторых областях объявлена тревога.

Тем временем карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 07.06.2026

О новостях и событиях 6 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Обстрел трассы Харьков-Сумы и слухи о новом пакете помощи от НАТО. Хронология войны — день 1564

О происходящем 5 июня читайте в трансляции: В Крыму прекращается продажа бензина, а в Харькове взрыв. Хронология войны — день 1563

Ситуацией в Украине 4 июня можно ознакомиться в этом материале: В США и России отреагировали на письмо Зеленского Путину. Хронология войны — день 1562