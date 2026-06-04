Россияне атаковали Харьков и не перестают запускать дроны по Днепру. Хронология войны — день 1562

4 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре четверг, 4 июня. Российские войска продолжают давить на фронте, сосредотачивая усилия на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Не прекращаются и воздушные атаки: оккупанты запускают дроны и ракеты по украинским городам.

Как проходит 1562-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Оккупанты атаковали Харьков баллистикой. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар по Слободскому району Харькова. Сейчас выясняются подробности.

Днепр и область целый день под массированными атаками. Россияне бьют баллистикой и дронами. Дроны летают с утра, заходят группами и наносят удары по городу. Большинство – на управлении.

Российские войска атаковали многоэтажку в Херсоне: 2 человека погибли, 9 пострадали. После одной из повторных атак чрезвычайники оказали первую помощь пострадавшим гражданским и передали их сотрудникам полиции для дальнейшей эвакуации в медицинское учреждение.

О происходящем 3 июня читайте в трансляции: Удар россиян по дому в Павлограде и последствия атаки на Днепр. Хронология войны — день 1561

Ситуацией в Украине 2 июня можно ознакомиться в этом материале: Увеличение числа погибших в Киеве и угроза новой атаки. Хронология войны — день 1560

Новости и события 1 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне атакуют дронами и готовят ракетный удар. Хронология войны — день 1559