Ограничения продажи бензина расширяются в России, а угроза обстрела сохраняется. Хронология войны — день 1561

3 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре среда, 3 июня. Россияне увеличили давление на фронте, сосредотачивая усилия на Донбассе и Запорожье. Тем временем мониторинговые каналы предупреждают об угрозе нового российского обстрела в ближайшие сутки.

Как проходит 1561-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Санкт-Петербурге ввели ограничения на продажу бензина, одному покупателю отпускают не более 50 литров горючего, — росСМИ. Российские нефтяники объясняют это проблемами с логистикой.

Ранее лимиты уже были введены в Курской, Белгородской и Московской областях. Там также ограничили продажу бензина и дизтоплива и прекратили отпуск горючего в канистры. По данным росСМИ, причиной стали регулярные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам РФ, из-за чего часть мощностей российской нефтепереработки была выведена из строя.

РФ планирует применить к 850 БпЛА в течение 24 часов, — мониторы. Указывается, что предварительно были пуски из Приморско-Ахтарска, Гвардейского, Миллерово и Курска.

О происходящем 2 июня читайте в трансляции: Увеличение числа погибших в Киеве и угроза новой атаки. Хронология войны — день 1560

Ситуацией в Украине 1 июня можно ознакомиться в этом материале: Россияне атакуют дронами и готовят ракетный удар. Хронология войны — день 1559

О новостях и событиях 31 мая Телеграф рассказывал здесь: Удар по Одесщине и окно для переговоров с Россией. Хронология войны — день 1558