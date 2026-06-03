Обмеження на продаж бензину розширюються в Росії, а загроза обстрілу зберігається. Хронологія війни - день 1561

3 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 3 червня. Росіяни збільшили тиск на фронті, зосереджуючи зусилля на Донеччині та Запоріжжі. Тим часом моніторингові канали попереджають про загрозу нового російського обстрілу протягом найближчої доби.

Як проходить 1561-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Санкт-Петербурзі запровадили обмеження на продаж бензину, одному покупцю відпускають не більше 50 літрів пального, — росЗМІ. Російські нафтовики пояснюють це проблемами з логістикою.

Раніше ліміти вже запровадили в Курській, Бєлгородській та Московській областях. Там також обмежили продаж бензину й дизпалива та припинили відпуск пального в каністри. За даними росЗМІ, причиною стали регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ, через що частина потужностей російської нафтопереробки була виведена з ладу.

РФ планує застосувати до 850 БпЛА протягом 24-х годин, – монітори. Вказується, що попередньо, наразі були пуски з Приморсько-Ахтарська, Гвардійського, Міллєрово та Курська.

Про те, що відбувалося 2 червня, читайте у трансляції: Збільшення кількості загиблих у Києві та загроза нової атаки. Хронологія війни — день 1560

Ситуацією в Україні 1 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни атакують дронами та готують ракетний удар. Хронологія війни — день 1559

Про новини та події 31 травня "Телеграф" розповідав тут: Удар по Одещині та вікно для переговорів з Росією. Хронологія війни — день 1558