Украину ночью кошмарили дроны. Где слышали взрывы и что известно о последствиях
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В Киевской области есть один пострадавший
Ночью 4 июня в Украине раздались мощные взрывы. Под атакой "шахедов" оказалось несколько областей, среди которых Полтавская и Днепропетровская.
Как сообщали Воздушные силы, фиксировались пуски КАБов на Днепропетровщину и движение дронов в направлении других городов. "Телеграф" собрал все подробности атаки.
Известно, что в Полтаве ночью раздался взрыв из-за атаки "шахедов". Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.
В Одесской области также раздавались мощные взрывы. По данным мониторов, после полуночи было зафиксировано движение не менее 20 дронов в направлении Одесской и Николаевской областей. Направление движения – Южное.
"Южное и населенные пункты рядом — под настоящей бомбардировкой. Взрыв за взрывом. И это еще не конец, новые продолжают лететь!" – писали мониторы.
Пока информация о последствиях атаки уточняется. Также взрывы раздавались и в Сумской области. Предварительно областной центр был атакован дронами "Молния". Кроме того, ночью раздавалась тревога на Днепропетровщине, предварительно, Днепр атаковали "шахеды". Приблизительно в 5 утра местные слышали взрывы, по данным мониторов, это была работа ПВО.
Атака на Киевщину
Как сообщил Николай Калашник, глава Киевской областной государственной администрации, в результате атаки на область есть один пострадавший. В Бориспольском районе во время ударов россиян был травмирован мужчина — водитель бензовоза. Его госпитализировали в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава.
"Прошу всех жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что в настоящее время продолжается ликвидация пожара в Киевской области на объекте инфраструктуры, вызванной атакой БпЛА.
"В ночь на 4 июня россияне совершили очередную атаку на промышленный объект Бориспольской области. Ранение получил работник предприятия — ему оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на вторник, 2 июня, россияне атаковали Днепр. Под удар попал двухэтажный дом, много погибших, среди них — маленький ребенок.