Украину ночью кошмарили дроны. Где слышали взрывы и что известно о последствиях

В Киевской области есть один пострадавший

Ночью 4 июня в Украине раздались мощные взрывы. Под атакой "шахедов" оказалось несколько областей, среди которых Полтавская и Днепропетровская.

Как сообщали Воздушные силы, фиксировались пуски КАБов на Днепропетровщину и движение дронов в направлении других городов. "Телеграф" собрал все подробности атаки.

Известно, что в Полтаве ночью раздался взрыв из-за атаки "шахедов". Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

В Одесской области также раздавались мощные взрывы. По данным мониторов, после полуночи было зафиксировано движение не менее 20 дронов в направлении Одесской и Николаевской областей. Направление движения – Южное.

"Южное и населенные пункты рядом — под настоящей бомбардировкой. Взрыв за взрывом. И это еще не конец, новые продолжают лететь!" – писали мониторы.

Южное на карте

Пока информация о последствиях атаки уточняется. Также взрывы раздавались и в Сумской области. Предварительно областной центр был атакован дронами "Молния". Кроме того, ночью раздавалась тревога на Днепропетровщине, предварительно, Днепр атаковали "шахеды". Приблизительно в 5 утра местные слышали взрывы, по данным мониторов, это была работа ПВО.

Дрон "Молния", характеристика

Атака на Киевщину

Как сообщил Николай Калашник, глава Киевской областной государственной администрации, в результате атаки на область есть один пострадавший. В Бориспольском районе во время ударов россиян был травмирован мужчина — водитель бензовоза. Его госпитализировали в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава.

"Прошу всех жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в настоящее время продолжается ликвидация пожара в Киевской области на объекте инфраструктуры, вызванной атакой БпЛА.

"В ночь на 4 июня россияне совершили очередную атаку на промышленный объект Бориспольской области. Ранение получил работник предприятия — ему оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий в Киевской области

Ликвидация последствий в Киевской области

Ликвидация последствий в Киевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на вторник, 2 июня, россияне атаковали Днепр. Под удар попал двухэтажный дом, много погибших, среди них — маленький ребенок.