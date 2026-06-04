Україну вночі кошмарили дрони. Де чули вибухи та що відомо про наслідки

На Київщині є один постраждалий

Вночі 4 червня в Україні лунали потужні вибухи. Під атакою "шахедів" опинилось кілька областей, серед яких Полтавська та Дніпропетровська.

Як повідомляли Повітряні сили, фіксувались пуски КАБів на Дніпропетровщину та рух дронів у напрямку інших міст. "Телеграф" зібрав усі подробиці атаки.

Відомо, що у Полтаві вночі пролунав вибух через атаку "шахедів". Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

За словами Віталія Дяківнича, голови Полтавської ОВА, вночі ворожі БпЛА намагалися атакувати Полтавський район. Обійшлось без постраждалих.

"Працювали сили ППО. Більшість цілей вдалося збити. Один безпілотник впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 автівок", — наголосив він.

На Одещині також лунали потужні вибухи. За даними моніторів, після опівночі було зафіксовано рух щонайменше 20 дронів у напрямку Одеської та Миколаївської областей. Напрямок руху — Південне.

"Південне і населені пункти поруч — під справжнім бомбардуванням. Вибух за вибухом. І це ще не кінець, нові продовжують летіти!" — писали монітори.

Південне на карті

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється. Також вибухи лунали й на Сумщині. Попередньо обласний центр було атаковано дронами "Молния". Окрім того, вночі лунала тривога на Дніпропетровщині, попередньо, Дніпро атакували "шахеди". Приблизно о 5 ранку місцеві чули вибухи, за даними моніторів, це була робота ППО.

Дрон "Молния", характеристика

Атака на Київщину

Як повідомив Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, внаслідок атаки на область є один постраждалий. У Бориспільському районі під час ударів росіян було травмовано чоловіка — водія бензовозу. Його госпіталізували до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба.

"Прошу всіх жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що наразі триває ліквідація пожежі у Київській області на обʼєкті інфраструктури, спричиненою атакою БпЛА.

"В ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий обʼєкт Бориспільщини. Поранень зазнав працівник підприємства — йому надали медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків на Київщині

Ліквідація наслідків на Київщині

Ліквідація наслідків на Київщині

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на вівторок, 2 червня, росіяни атакували Дніпро. Під удар потрапив двоповерховий будинок, загинуло багато людей, серед них — маленька дитина.