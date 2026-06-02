З-під завалів дістали тіло маленького хлопчика. Головне про наслідки удару по Дніпру (фото і відео)

Також окупанти вдарили по місту Кам'янське

В ніч на вівторок, 2 червня, росіяни атакували Дніпро. Під удар потрапив двоповерховий будинок, загинуло багато людей, серед них — маленька дитина.

Оновлено 10:00 Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що відомо вже про 9 загиблих.

Оновлено 9:40 Рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої в ході російської атаки чотириповерхівки тіло хлопчика 2023 року народження. Кількість загиблих зросла до восьми людей.

Оновлено 9:10 У лікарні помер 60-річний чоловік, поранений через російську атаку на Дніпро, — ОВА. На жаль, медикам не вдалося врятувати його, травми виявилися занадто важкими. Нічна ворожа атака на місто забрала 7 життів.

"35 людей дістали поранень. Серед них троє дітей. 20 поранених госпіталізовані. Четверо – у важкому стані. На місцях ударів працюють всі служби", — повідомив Олександр Ганжа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі, знищені автівки. Поранень зазнали 33 людини. У важкому стані перебувають 22-річний хлопець та 71-річна жінка. 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься вдома.

За даними ДСНС, один з загиблих у Дніпрі — рятувальник. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару.

"Унаслідок обстрілу в місті частково зруйновані двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі. Пошкоджень зазнала й пожежно-рятувальна частина: вибуховою хвилею у будівлі вибито вікна. Пожежі, що виникли, рятувальники ліквідували", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджене авто. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Загинули люди. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Постраждалий дім. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Пошкоджено скління іншого будинку. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Пошкоджена шестиповерхівка. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Пожежа після прильоту. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Двір засипано уламками. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Кореспондент "Телеграфа" показав наслідки нічної атаки. Двоповерховий будинок зазнав суттєвих руйнувань, також пошкоджено шестиповерхівку. Понівечено автівки, що було припарковано у дворі.

Так виглядає місце удару. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Будинок частково зруйновано. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Вибито вікна. Фото: Макс Яценко, "Телеграф"

Ворог також атакував Кам'янське

У Кам’янському понівечена адмінбудівля, багатоквартирні будинки. Поранено троє людей — 50-річний чоловік і жінки 49 та 72 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

Атака на Україну 2 червня — що відомо

Росія атакувала балістикою, крилатими ракетами та групами дронів. Під ударом опинилися щонайменше Київ, Харків, Дніпро, Кам'янське, Харківщина, Суми та Запоріжжя.

У Києві є наслідки атаки у семи районах. Пошкоджено багатоповерхівки, станом на 7 годину ранку відомо про чотирьох загиблих. Ще 58 людей постраждали, 40 перебувають у лікарнях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 травня Росія також завдала удару по Дніпру. Ворожим дроном було знищено відділення №1 "Нової пошти".